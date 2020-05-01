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Defne Sanyeli ile Mustafa Sandal'ın geçmişte aşk yaşadıkları dedikodusu yine gündemde! Meğer Cem Yılmaz önceden biliyormuş...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasının açıldığı dönemde patlak veren 'Defne Samyeli ile Mustafa Sandal geçmişte aşk yaşamış' dedikodusu bir kez daha gündeme geldi. Mustafa Sandal'ın çıkardığı kitabında yer verdiği Defne Samyeli ile geçmişte aşk yaşadıkları yönündeki ifadeleri güzel sunucu tarafından yalanlanmış ve Mustafa Sandal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Cem Yılmaz'ın geçmişte yaşandığı iddia edilen Mustafa Sandal ile Defne Samyeli aşkını daha önceden duyduğu ortaya çıktı.