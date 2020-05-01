İstismar iddiasına takipsizlik kararı

Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın, oyuncu olmak isteyen 17 yaşındaki bir genci istismar ettiği iddia edilmişti. Oyunculuk hayali kuran 17 yaşındaki Ö.E., İstanbul Şişli'de bulunan Özerman'a ait Best Model isimli ajansa gittiğini, Özerman'ın burada kendisini istismar ettiğini ileri sürmüştü. Çocuk izleme merkezinde ifadesi alınan Ö.E., ünlü organizatörün kendisine, "Oyuncu olmak istiyorsan bu yollardan geçmen gerekiyor. Aksi takdirde hayatının hiçbir döneminde oyuncu olamazsın" gibi sözler söylediğini anlatmıştı. Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda dosyayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

DELİL BULUNAMADI

Verilen takipsizlik kararında; olayda görgü tanığı ve kamera kaydı bulunmadığı, olay günlerinde iş yerinin kapalı olduğu, aynı ofiste çalışan elamanın kapalı olduğunu doğruladığı, ayrıca Özerman'ın olay günü cenazede olduğu anlatıldı.



'AJANS KAPALIYDI'

Gencın anlattıklarının iftira olduğunu belirten Erkan Özerman, şöyle konuşmuştu: "Çocuğun tacizin yaşandığını söylediği gün bir arkadaşım eşini kaybetmişti, ben cenazedeydim. Böyle bir olayın yaşanması mümkün değil. Zaten o gün ajans kapalı. Hepsi iftiradan ibaret. Çocuk, daha önceden ajansa gelip oyuncu olmak istediğini belirtmiş fakat reddedilmiş olmalı."