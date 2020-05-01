Yalana doymayan Fatih Portakal’ın üç yıla kadar hapsi isteniyor

Yaptığı taraflı haberlerle halkı kandıran, yorumlarıyla her gün meslek suçu işleyen Fatih Portakal, son olarak da halkı galeyana getirmek için sosyal medya hesabından yalan bir yorumu devreye sokmuştu. Koronavirüs nedeniyle devletin bankalardaki hesaplara el koyabileceğini söyleyen Portakal'ın bu yalanı üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturmayı tamamlayarak Portakal hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Portakal'ın Bankacılık Kanunu'nun 'İtibarın korunması' başlıklı 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

FOX TV, kara propaganda ve yalan haberlerle Türkiye'de ne yapmaya çalışıyor?

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ın yalanları!

Fatih Portakal'dan tam gaz algı operasyonu! Tepki yağdı: Bu neyin kara propagandası! Derdiniz ne kardeşim?