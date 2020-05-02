Korona günlüğü

İBRAHİM KUTLUAY
İBRAHİM Kutluay, üç günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Bebek'teki bir marketten alışveriş yaptı. Kutluay'ın iki poşet peynir aldığı görüldü.
TOPRAK SERGEN
TOPRAK Sergen, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı. Eldiven ve maske takarak koruma sağlayan Sergen, "Arkadaşlar, anlatacak bir şeyim yok" dedi.
KISITLAMA ÖNCESİ SON TURLAR
ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU
HÜLYA Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Tarabya'da trafikte görüntülendi. Zehra'nın salgın döneminde umursamaz tavırlar sergilediği için eleştirilen babası gibi maske takmaması dikkat çekti.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA
OYUNCU Nilperi Şahinkaya, Bebek'te yürüyüşte görüntülendi. Şahin, Kerem Bürsin'in Demet Özdemir'le ilişkisi hakkındaki soruya "Aman beni bu işe karıştırmayın" diye tepki gösterdi.