Teknik servisle buzdolabı kavgası

HURDACIYA SATILMIŞ



Ayhan Aşan'ın eski eşi Selma Aşan, buzdolabı bozulunca tamirciyi aradı. Arızayı gidereceğini belirten teknik servis, aldığı buzdolabını bir daha geri getirmedi. Aşan'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatan savcılık, dolabın 9 ay boyunca teknik serviste kaldığını, ardından da hurdacıya satıldığını tespit etti.





10 AY HAPİS CEZASI



Savcılık, servisin sahibine güveni kötüye kullanma suçundan dava açtı. Mahkeme, teknik servis sahibini 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay ise değişen kanun gereğince dosyayı uzlaştırma büroya gönderildi. Aşan, buzdolabının parasını alınca tamirciyi affetti, Özel İstihbarat dosya da kapandı.