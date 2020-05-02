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Teknik servisle buzdolabı kavgası

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Teknik servisle buzdolabı kavgası

HURDACIYA SATILMIŞ

Ayhan Aşan'ın eski eşi Selma Aşan, buzdolabı bozulunca tamirciyi aradı. Arızayı gidereceğini belirten teknik servis, aldığı buzdolabını bir daha geri getirmedi. Aşan'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatan savcılık, dolabın 9 ay boyunca teknik serviste kaldığını, ardından da hurdacıya satıldığını tespit etti.



10 AY HAPİS CEZASI

Savcılık, servisin sahibine güveni kötüye kullanma suçundan dava açtı. Mahkeme, teknik servis sahibini 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay ise değişen kanun gereğince dosyayı uzlaştırma büroya gönderildi. Aşan, buzdolabının parasını alınca tamirciyi affetti, Özel İstihbarat dosya da kapandı.

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Teknik servisle buzdolabı kavgası
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