Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç 'Corona virüs hepimize ders oldu'

Corona virüsü (Covid 19) salgını tedbirleri kapsamında evde vakit geçiren Serdar Ortaç, zor günlerin geride kalacağını ve eskisinden de parlak günler yaşanacağını düşündüğünü söyledi. Serdar Ortaç ' En çok bisikletimi özlüyorum. Sahilde rahat gezmeyi özlüyorum. Evimde stüdyom var, müzik yapıyorum. Karantina sürecinde 15 tane yeni şarkı yazdım' dedi.



'EN ÖNEMLİ ŞEY AİLE'

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sözleri şöyle devam etti: Karantina sürecinde fark ettiğim en önemli şey ailenin önemi oldu. Dünya malının hiçbir işe yaramayacağını bir kere daha anladım. Şimdi uçağım olsa nereye gideceğim? Gemim olma o gemiyle nereye seyahat edeceğim? Bu salgın bize iyi bir tokat iyi bir ders oldu. Ramazan bu salgını bir su gibi temizleyecek.

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'LİNÇ EDİLMEK UMURUMDA DEĞİL'

Serdar Ortaç linç edilmekle ilgili çıkan haberlere için ise, 'Linç edilmek umurumda değil, doğru tektir' dedi. Ortaç, komşusu açken kendi tok yatan bizden değildir, diye başladık hayata. Bizim toplumumuz hep bunu söyledi.

AMERİKA'DA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM HASTANEYE GİREMEDİM

Serdar Ortaç 'Ben bir gün Amerika'da trafik kazası geçirdim hastaneye içeri almıyorlar adamı. Bugün 50 bin kişi vefat sayısı var orada. Ben şükür ediyorum kendimize.'

'ESKİSİNDEN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM'

Serdar Ortaç sözlerine şöyle devam etti: Konserlerde artık insanlar aynı masada oturup rahat bir şekilde dans edecek, şarkı dinleyebilecek mi onu bilmiyorum. Türk halkı mutluluğu sever ve ister. Zannediyorum çok çabuk adapte olurlar. Temmuz ayında ilk konserimle başlayıp yerimde duramayacağımı zannediyorum. Öyle hayal ediyorum. Eskisinden daha çok çalışacağımı düşünüyorum. Çünkü insanlar eğlenceyi, müziği özleyecek. Mesela peş peşe bir sürü düğün olacak. Bence her şey eskisinden daha parlak olacak.

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