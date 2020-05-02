Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Mayıs 2020 Cumartesi günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 2 Mayıs 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Karantina günleri için öneriler" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Gök kubbe 1991 yılında yaşananların üstüne koyarak akıyor! Şifa aradığımız bugünlerde Mars-Chiron kontağı ile bilimsel gelişmeler eş zamanlı birçok ülkede dikkat çekebilir.

Koç: Halletmen gereken küçük çaplı işler olsa da bunlara başlamak ve zaman vermek gözünde büyüyebilir. Yapacağın bir telefon görüşmesi seni düşündürebilir. Çocukların varsa, eğitimleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsin.

Boğa: Yakın bir aile dostunuzdan aldığın mutlu haber gününün daha güzel geçmesini sağlıyor. Bilgisayarınla ilgili anlamadığın bir sorunla karşı karşıya olabilirsin. Evli bir Boğa burcuysan, eşinle birlikte evinizde düzenlemeler yapabilirsin.

İkizler: Karışık duygular içerisindesin. Ailenle önemli bir konu hakkında konuşurken kendini bu meselelere fazla odaklanmış bir şekilde bulamayabilirsin. İlişkisinde sorunları olan bir İkizler burcuysan, belirsizlikleri derinlemesine sorgulayabilirsin.

Yengeç: Kendinle rekabet içinde olduğun bir gündesin. Sporla ilgilenen bir Yengeç burcuysan bugün evde yapacağın antrenmanda kendini oldukça yorabilirsin. Kas zedelenmelerine dikkat etmelisin.

Aslan: Üzerinde oldukça düşündüğün bazı konular gözünde büyüttüğün kadar etkiye sahip olmayabilir. Gün boyunca bu düşünce üzerine kafa yorabilirsin. Kardeşinle maddi konularla alakalı birtakım konuşmalar yapıyorsun.

Başak: Gündelik yaşantında değişikliğe gitmek istiyorsun. Bir tarafın ne kadar rutinden hoşlansa da yaşantını değiştirmek için risk almaktan korkmuyorsun. Değişimin ilk adımını atmak için sabırsızsın.