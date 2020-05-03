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konusu ne oyuncuları kimler? ile eşi Begüm Atman'ın duygu dolu hikayesini anlatan Şampiyon ?

Son yılların en çok ses getiren filmleri arasında yer alan : Bizim İçin Şampiyon filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Daha önce Netflix'te de yayınlanan ve milyonlarca kişinin duygulanarak izlediği Bold Pilot filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı jokeyleri arasında yer alan ile biricik aşkı Begüm Atman'ın duygu dolu hikayesini anlatan bu film içerisinde hem başarmanın verdiği hissi ve aşkı bulacaksınız. Bold Pilot'un kahramanı Halis Karataş ve Begüm Atman kimdir? ? İşte o meşhur Gazi koşusunun hikayesi...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 14:50 ABONE OL
Bold Pilot konusu ne oyuncuları kimler? Halis Karataş ile eşi Begüm Atman'ın duygu dolu hikayesini anlatan Şampiyon Bold Pilot nerede çekildi?

Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı ve kariyerli jokeyler arasında ilk sırada yer alan 'ın çalıştığı haranın sahibi Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile aşkı herkesi hüzne boğuyor. Halis Karataş'ın varoluş mücadelesi verdiği atı namıdeğer Boldi ile kazandığı yarışlar tüyleri diken diken ediyor. Bu akşam en çok araştırılan konulardan biri de Bold Pilot filminin konusu ne oyuncuları kimler? Halis Karataş'ı , Begüm Atman'ı Farah Zeynep, Özdemir Atman'ı Fikret Kuşkan, Esra Atman'ı ise Melis Sezen canlandırıyor.

BOLD PİLOT FİLMİNİN KONUSU NE OYUNCULARI KİMLER?

İşte Halis Karataş ve Begüm Atman'ın hayat hikayeleri...

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Bold Pilot konusu ne oyuncuları kimler? Halis Karataş ile eşi Begüm Atman'ın duygu dolu hikayesini anlatan Şampiyon Bold Pilot nerede çekildi?
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