Bold Pilot konusu ne oyuncuları kimler? Halis Karataş ile eşi Begüm Atman'ın duygu dolu hikayesini anlatan Şampiyon Bold Pilot nerede çekildi?

Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı ve kariyerli jokeyler arasında ilk sırada yer alan Halis Karataş'ın çalıştığı haranın sahibi Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile aşkı herkesi hüzne boğuyor. Halis Karataş'ın varoluş mücadelesi verdiği atı Bold Pilot namıdeğer Boldi ile kazandığı yarışlar tüyleri diken diken ediyor. Bu akşam en çok araştırılan konulardan biri de Bold Pilot filminin konusu ne oyuncuları kimler? Halis Karataş'ı Ekin Koç, Begüm Atman'ı Farah Zeynep, Özdemir Atman'ı Fikret Kuşkan, Esra Atman'ı ise Melis Sezen canlandırıyor.

BOLD PİLOT FİLMİNİN KONUSU NE OYUNCULARI KİMLER?

İşte Halis Karataş ve Begüm Atman'ın hayat hikayeleri...