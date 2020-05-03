Cicişler lakaplı Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler barıştı! Ceyda Ersoy “Bıçak yanlışlıkla Esra’ya değdi..."

Cicişler lakaplı 9 Kasım günü, İstanbul Beşiktaş'taki evlerinde, aralarında çıkan tartışma sonrası kavga çıkmıştı. Kavga sırasında iki kız kardeş Esra, yerden aldığı parke parçasıyla kardeşi Ceyda'ya vururken, Ceyda, elindeki meyve bıçağını Esra'ya saldırmıştı. Tedavi altına alınan kız kardeşler davalık olmuştu.

SABAH'a konuşan Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda, 'Biz zaman zaman kardeşimle fikir ayrılığı yaşayabiliyoruz ve tartışabiliyoruz. O günde aramızda ufak bir tartışma yaşıyorduk. Ben o sırada mutfakta elimde bıçakla meyve dilimliyordum. Esra beni itti. Bende refleks olarak onu itelemeye çalışırken Esra'nın ayağı kaydı ve benim elimdeki meyve bıçağı Esra'nın sırtına değdi ve sırtında ufak bir çizik oldu. Kanayınca o da korkup 112 ambulansı aradı. Yani bir bıçaklama ya da kasten bir yaralama kesinlikle söz konusu değildir. Olay tamamen kazadan ibarettir. Biz birbirimizi çok seviyoruz' açıklaması yaptı.

'BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'



Esra Ersoy ise, 'Biz zaman zaman kardeşimle fikir ayrılığı yaşayabiliyoruz ve tartışabiliyoruz. O günde aramızda ufak bir tartışma yaşıyorduk. Ceyda da o sırada mutfakta elinde bıçakla meyve dilimliyordu. ben onu ittim oda refleks olarak beni itelemeye çalışırken benim ayağım kaydı ve Ceyda'nın elindeki bıçak benim sırtıma değdi ve sırtımda ufak bir çizik oldu. Kanayınca bende korkup 112 ambulansı aradım. Yani bir bıçaklama ya da kasten bir yaralama kesinlikle söz konusu değildir. Olay tamamen kazadan ibarettir. Biz birbirimizi çok seviyoruz' şeklinde konuştu.

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