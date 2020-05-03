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paylaştı kısa sürede 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı! İşte ünlülerin videosu!

Koronavirüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde ünlü isimlerden çok farklı paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Hollywood dublörlerinin yaptığı sosyal mesafeli dövüş akımına aralarından , Alişan, , , gibi isimlerin yer aldığı Türk ünlüler de dahil oldu. Şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı osyal mesafeli dövüş akımı videosu rekor beğeni aldı. İşte ünlülerden osyal mesafeli dövüş akımı videosu...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 16:29 ABONE OL
Demet Akalın paylaştı kısa sürede 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı! İşte ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu!

Koronavirüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde ünlü isimlerden çok farklı paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Evde vakit geçirirken boş durmayan ünlüler çılgın akımlardan geri kalmıyor. İlk olarak Hollywood dublörlerinin yaptığı sosyal mesafeli dövüş akımı daha sonra Holywood aktrisleri tarafından sürdürüldü. Şimdi ise Türk ünlüler çektikleri video ile akıma dahil oldular.

Demet Akalın, Şafak Sezer, Özlem Yıldız, Buse Varol gibi ünlü isimlerin yer aldığı video sosyal mesafe dövüşü akımıyla büyük ilgi gördü.

Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı | Video

KISA SÜREDE 1 MİLYON İZLENDİ

Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer, Esra Balamir, Murat Övüç, Sema Aydemir, Furkan Dede, Murat Özarı, Semih Öztürk, Özlem Yıldız, Nilay Toprak, Alişan, Buse Varol, Deha Bilimlier, Birol Tokat, Kenan Erçetingöz ve Hira Kurt'ta 'Sosyal Mesafeli Dövüş' akımına uydu. Ünlü isimler sosyal mesafe dövüşü akımıyla video çektiler. Video kısa sürede 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

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Demet Akalın paylaştı kısa sürede 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı! İşte ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu!
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