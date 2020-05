DÜNYACA ünlü Call of Duty: Modern Warfare isimli oyunun görsel efekt ekibinde bir Türk tasarımcı da var. ABD'de Academy of Art University'de Görsel Efekt üzerine yüksek lisans yapan Alican Afşar, Turn10 Microsoft stüdyosunda Forza Motorsport oyununda çalıştıktan sonra, Call of Duty'nin yeni oyununun efekt ekibinde çalıştı.