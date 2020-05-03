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Survivor kimdir? Dün akşam 5'te 5 yapan Survivor'un sürprizi ?

Hafızalara Kutsal Damacana filmindeki 'Asım' rolüyle kazınan daha sonra 'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar programında da rol alan Survivor nereli? Bilindiği gibi corona virüs yüzünden dizilerin yeni bölümleri çekilemiyor bu durum da yeni bölümleriyle ekranlara gelen Survivor'un reyting sonuçlarında ilk sırada yer almasına neden oluyor. Yarışmanın yapımcısı , dünkü dokunulmazlık oyununda çıktığı 5 oyunun 5'ini de kazanan Ersin Korkut'u yarışmanın sürprizi olarak değerlenirdi. Peki yarışmanın favorilerinden ? Ersin Korkut hangi filmlerde oynadı?

Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:36 ABONE OL
Survivor Ersin Korkut kimdir? Dün akşam 5'te 5 yapan Survivor'un sürprizi Ersin Korkut nereli?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da 12. hafta ada konseyi gerçekleşti. 'un müthiş oyunuyla ünlüler takımı, gönüllüler takımına üstünlük sağladı. Gönüllüler takımında sürpriz bir şekilde ismi çıkan yarışmacı Berkan Karabulut oldu. Survivor'da SMS sıralaması da büyük önem taşıyor, geçen hafta ünlüler takımı arasındaki SMS sıralamasında Ersin Korkut 6. sırada yer almıştı. Özel olarak hazırladığımız haberimizde 'Ersin Korkut kimdir, ve kaç yaşında?' sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

5'TE 5 YAPARAK TAKDİR TOPLAYAN VE NERELİ?

Türkiye'nin ünlü oyuncuları arasında yere alan 'ın teyzesinin oğlu olan Ersin Korkut; 8 Kasım 1977 yılında Hakkari'de doğdu. 43 yaşındaki Ersin Korkut, kimilerine göre Survivor'da ilk elenecek kişiler arasında yer alıyordu fakat son yarışmalardaki formuyla taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Dün akşam oynanan Ünlüler - Gönüllüler dokunulmazlık yarışmasında çıktığı 5 oyunun beşini de kazanan Ersin Korkut büyük alkış topladı.

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Survivor Ersin Korkut kimdir? Dün akşam 5'te 5 yapan Survivor'un sürprizi Ersin Korkut nereli?
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