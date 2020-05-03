Survivor Ersin Korkut kimdir? Dün akşam 5'te 5 yapan Survivor'un sürprizi Ersin Korkut nereli?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da 12. hafta ada konseyi gerçekleşti. Ersin Korkut'un müthiş oyunuyla ünlüler takımı, gönüllüler takımına üstünlük sağladı. Gönüllüler takımında sürpriz bir şekilde ismi çıkan yarışmacı Berkan Karabulut oldu. Survivor'da SMS sıralaması da büyük önem taşıyor, geçen hafta ünlüler takımı arasındaki SMS sıralamasında Ersin Korkut 6. sırada yer almıştı. Özel olarak hazırladığımız haberimizde 'Ersin Korkut kimdir, Ersin Korkut nereli ve kaç yaşında?' sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

5'TE 5 YAPARAK TAKDİR TOPLAYAN SURVİVOR ERSİN KORKUT KİMDİR VE NERELİ?

Türkiye'nin ünlü oyuncuları arasında yere alan Yılmaz Erdoğan'ın teyzesinin oğlu olan Ersin Korkut; 8 Kasım 1977 yılında Hakkari'de doğdu. 43 yaşındaki Ersin Korkut, kimilerine göre Survivor'da ilk elenecek kişiler arasında yer alıyordu fakat son yarışmalardaki formuyla taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Dün akşam oynanan Ünlüler - Gönüllüler dokunulmazlık yarışmasında çıktığı 5 oyunun beşini de kazanan Ersin Korkut büyük alkış topladı.