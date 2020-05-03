Acun Ilıcalı'dan Aycan ve yeni şifre açıklaması! Survivor'un en merak edilen yarışmacılarından Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında en çok konuşulan yarışmacılar arasında yer alan Aycan Yanaç hakkında en detaylı bilgileri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. İletişim ödülünü kazanan Aycan Yanaç'ın whatsapp grubunda arkadaşıyla konuşmalarını Acun Ilıcalı ortaya çıkarmış ve AYÖ şifresini çözmeye çalışmıştı. 'Aycan Yanaç'ın sevgilisi var mı?' sorusu da bu konudan sonra oldukça merak edildi. Aycan Yanaç nereli, kimdir ve kaç yaşında? İşte tüm bu soruların cevapları...

AYCAN YANAÇ'IN AÖY ŞİFRELİ MESAJINDAKİ KİŞİ OKAN TURP MU? AYCAN YANAÇ'IN SEVGİLİSİ...

İddialara göre Fenerbahçe'de forma fiyen genç futbolcu Okan Turp ile Aycan Yanaç, adaya gelmeden çok önce sevgiliydi, ikili daha sonra ayrıldı. Aycan Yanaç'ın arkadaşı da ona whatsapp üzerinden Okan Turp'un nişanlandığı bilgisini verince Aycan bir hafta çok üzüntülü vakit geçirdi. Bu iddialar hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.