Haberler Günaydın Haberleri Acun Ilıcalı'dan Aycan ve yeni şifre açıklaması! Survivor'un en merak edilen yarışmacılarından Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

'dan Aycan ve yeni şifre açıklaması! Survivor'un en merak edilen yarışmacılarından kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020'nin favorileri arasında gösterilen 'ın hayat hikayesi de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Corona virüs tehlikesi nedeniyle neredeyse tüm diziler yeni bölüm çekimlerine ara verdi. Bu durum da Dominik'te çekimlerini sürdüren Survivor'a yaradı. En çok izlenen programlar arasında yer alan Survivor favorilerinden ? Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Aycan aynı zamanda A Milli kadın futbol takımımızda da oynuyor. 'nın AYÖ mesajı ise genç yarışmacıyı utandırmıştı, Aycan Yanaç kaç yaşında nereli, sevgilisi var mı?

Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 17:27 ABONE OL
Acun Ilıcalı'dan Aycan ve yeni şifre açıklaması! Survivor'un en merak edilen yarışmacılarından Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında en çok konuşulan yarışmacılar arasında yer alan hakkında en detaylı bilgileri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. İletişim ödülünü kazanan Aycan Yanaç'ın whatsapp grubunda arkadaşıyla konuşmalarını ortaya çıkarmış ve AYÖ şifresini çözmeye çalışmıştı. 'Aycan Yanaç'ın sevgilisi var mı?' sorusu da bu konudan sonra oldukça merak edildi. Aycan Yanaç nereli, kimdir ve kaç yaşında? İşte tüm bu soruların cevapları...

AYCAN YANAÇ'IN AÖY ŞİFRELİ MESAJINDAKİ KİŞİ OKAN TURP MU? AYCAN YANAÇ'IN SEVGİLİSİ...

İddialara göre Fenerbahçe'de forma fiyen genç futbolcu ile Aycan Yanaç, adaya gelmeden çok önce sevgiliydi, ikili daha sonra ayrıldı. Aycan Yanaç'ın arkadaşı da ona whatsapp üzerinden Okan Turp'un nişanlandığı bilgisini verince Aycan bir hafta çok üzüntülü vakit geçirdi. Bu iddialar hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Acun Ilıcalı'dan Aycan ve yeni şifre açıklaması! Survivor'un en merak edilen yarışmacılarından Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA