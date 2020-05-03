Van’dan İstanbul’a gelen koku

KİMSESİZLER YARARINA
NERGİS Öztürk ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrolünde yer aldığı Koku adlı film için çalışmalara başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen film, kimsesiz çocuklar yararına çekilecek.
ŞİLE'YE EKİLDİ
HİKAYENİN temelini oluşturan nergis çiçekleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümündeki profesörler danışmanlığında, Van'dan İstanbul'a getirildi. TIR'a yüklenen 270 büyük saksı, Şile'de çekim yapılacak araziye ekildi.