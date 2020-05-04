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seyircisiyle buluşmak için sabırsızlanıyorum’

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
‘İstanbul seyircisiyle buluşmak için sabırsızlanıyorum’
Sabah ve Daily Sabah'ın ana medya sponsoru olduğu İstanbul Resitalleri, koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bir süredir sanatçı ağırlayamıyor. İstanbul Resitalleri'nde geçtiğimiz Nisan ayında konser vermesi planlanan ancak pandemi sebebiyle performansı ertelenen Barry Douglas, sosyal medyadan Türkiye'deki müzikseverlere mesaj yolladı. 1986'da VIII. Uluslararası Tchaikovsky Yarışması'nda kazandığı birincilikle dünya çapında adını duyuran, 30'dan fazla albüme ve İngiliz Kraliyet Nişanı OBE'ye sahip olan İrlandalı usta piyanist Barry Douglas, İstanbul Resitalleri'nin hesabından yaptığı açıklamada, salgın yüzünden İstanbul'da olamadığı için çok üzgün olduğunu ve en kısa sürede bir araya gelebilmeyi umduğunu belirtti. Konserin önümüzdeki seneye kaldığını ve muhteşem İstanbul seyircisiyle buluşmak için sabırsızlandığını söyleyen Douglas, bu mesajın ardından Tchaikovsky'nin 'The Seasons' adlı eserini seslendirdi.
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‘İstanbul seyircisiyle buluşmak için sabırsızlanıyorum’
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