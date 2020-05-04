Haberler Günaydın Haberleri Sağlık bakanı, Murat Çorak’ın şarkısını paylaştı

, ’ın şarkısını paylaştı

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Sağlık bakanı, Murat Çorak’ın şarkısını paylaştı
Zamanı gelince 'Yeniden Sarılırız'
Genç müzisyen Murat Çorak, Covid-19 salgını sürecinde mücadelenin en ön safhasında yer alan başta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, tüm sağlık çalışanları için 'Yeniden Sarılırız' adında bir şarkı besteledi. Sağlık personeline armağan ettiği şarkıyı önceki gün Bakan Koca sosyal medyada yayınladı. Koca, paylaşımında şunları ifade etti: "Yeniden sarılırız zamanı gelince. Isınır yer gök bizi görünce. Bu şarkıdan önce bu ses hastane koridorlarında, servislerde duyar gibi olduğumuz sesti. Şimdi 83 milyon duyacak. Sağlık çalışanlarımızın ve toplumun özlemlerini dile getiren Murat Çorak'a teşekkür ederim."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık bakanı, Murat Çorak’ın şarkısını paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA