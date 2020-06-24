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'a "Adaletin bu mu dünya?" dedirten olay

Şirketine giren hırsız nedeniyle üzüntülü günler yaşayan , bu kez de bir dolandırıcılık şoku yaşadı. Ünlü şarkıcının olmayan hattına borç geldi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 24.6.2020 ABONE OL
Selda Bağcan'a Adaletin bu mu dünya? dedirten olay

Şirketine giren hırsızın kasasını patlatması nedeniyle üzüntülü günler yaşayan Selda Bağcan, bu kez de bir dolandırıcılık olayının ortasında kaldı. Bağcan, telefonuna bir GSM şirketinden gelen "Ödenmemiş fatura borcunuz" ikazını görünce şaşırdı. Ünlü şarkıcı, kendisinden habersiz adına kayıtlı bir hat çıkaran kişinin bulunması ve cezalandırılması için hemen savcılığa başvuru yaptı.

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Selda Bağcan'a "Adaletin bu mu dünya?" dedirten olay
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