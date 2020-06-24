Selda Bağcan'a "Adaletin bu mu dünya?" dedirten olay

Şirketine giren hırsızın kasasını patlatması nedeniyle üzüntülü günler yaşayan Selda Bağcan, bu kez de bir dolandırıcılık olayının ortasında kaldı. Bağcan, telefonuna bir GSM şirketinden gelen "Ödenmemiş fatura borcunuz" ikazını görünce şaşırdı. Ünlü şarkıcı, kendisinden habersiz adına kayıtlı bir hat çıkaran kişinin bulunması ve cezalandırılması için hemen savcılığa başvuru yaptı.

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