Eşi ve çocuğu ile birlikte kaza yapan Alişan'dan son dakika açıklaması geldi! "Ne olduğunu anlamadık birden bire..."

Son dakika bilgisine göre Alişan ve ailesi kazadan yara almadan kurtuldu. Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından son dakika açıklamalarında buluna Alişan, her şeyin bir anda olduğunu vurguladı.

Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük.

Alişan ailesi ile birlikte trafik kazası geçirdi! "Ne olduğunu anlamadım birden bire..." | Video