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Eşi ve çocuğu ile birlikte kaza yapan 'dan açıklaması geldi! "Ne olduğunu anlamadık birden bire..."

AA'nın olarak aktardığı bilgiye göre şarkıcı ailesi İzmir yolunda kaza yaptı. Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi. Kazanın ardından son dakika haberleri peş peşe geliyor.

AA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 22:15 Son Güncelleme: 24.6.2020 22:16 ABONE OL
Eşi ve çocuğu ile birlikte kaza yapan Alişan'dan son dakika açıklaması geldi! Ne olduğunu anlamadık birden bire...

Son dakika bilgisine göre Alişan ve ailesi kazadan yara almadan kurtuldu. Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından son dakika açıklamalarında buluna Alişan, her şeyin bir anda olduğunu vurguladı.

Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük.

Alişan ailesi ile birlikte trafik kazası geçirdi! "Ne olduğunu anlamadım birden bire..." | Video

Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." diye konuştu.

ARAÇTA BULUNAN YABANCI UYRUKLU ÇOCUK BAKICISI İSE HAFİF YARALI OLARAK SARUHANLI DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI.

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Eşi ve çocuğu ile birlikte kaza yapan Alişan'dan son dakika açıklaması geldi! "Ne olduğunu anlamadık birden bire..."
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