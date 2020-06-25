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Turan böyle görüntülendi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor!

2018’de futbolcu ’la evlenen ve kısa süre sonra ilk çocuğu Hamza Arda’yı dünyaya getiren Turan, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Önceki gün objektife takılan Turan, 8 aylık olmasına rağmen zayıflığıyla dikkat çekti. Temmuzda dünyaya gelecek bebeği Asil Aslan için alışveriş yaptı. Hamile kaldığında 45 kilo olan ve bugüne kadar sadece 7 kilo alan Aslıhan Doğan Turan’ın karnı ortaya çıkmıştı. Turan, annesiyle birlikte geldiği AVM’de mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 17:03 Son Güncelleme: 25.6.2020 17:06 ABONE OL
Aslıhan Doğan Turan karnı burnunda böyle görüntülendi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor!

İkinci çocuğuna 8.5 aylık olan futbolcu 'ın eşi Turan sadece 7 kilo aldı.

Aslıhan Doğan Turan karnı burnunda böyle görüntülendi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor!

Posta'nın haberine göre; , futbolcu ile Mart 2108'de evlenmiş, oğlu Hamza Arda'yı Ekim 2018'de dünyaya getirmişti.

Aslıhan Doğan Turan karnı burnunda böyle görüntülendi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor!

İkinci oğluna 8.5 aylık olan sosyetik güzel önceki gün Çubuklu'dan İstinyePark'a alışverişe geldi.

Aslıhan Doğan Turan karnı burnunda böyle görüntülendi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor!

Temmuzda dünyaya gelecek bebeği Asil Aslan için alışveriş yaptı. kaldığında 45 kilo olan ve bugüne kadar sadece 7 kilo alan Turan'ın karnı ortaya çıkmıştı.

Aslıhan Doğan Turan karnı burnunda böyle görüntülendi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor!

Protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini söyleyen anne adayı, "Her gün koşu bandında yavaş tempoda yürüyorum. Hamilelik yogası ve pilatesini hiç ihmal etmiyorum. Haftada bir kez de hamilelik masajı yaptırıyorum" dedi.

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Aslıhan Doğan Turan karnı burnunda böyle görüntülendi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor!
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