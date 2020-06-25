Davut Güloğlu’ndan şarkıcı Sıla’ya 15 Temmuz dersi!





TAZMİNAT DAVASI İÇİN ADLİYEYE GELDİ



Sıla ve Güloğlu arasındaki tazminat davası bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

'SILA KENDİ ÜZERİNE ALDI'



Hakim karşısında kendisini savunan Güloğlu, 'Ben ceza Mahkemesinde yapılan davayı adaletli bulmuyorum. Burada özgürce yargılanıyorsak 15 Temmuz'da ikimizi savunduğumuz içindir. Ben bu ülkeyi sevmeyenler için 'S... git' ifadesi kullandım. Benim sözümün aynısının bir televizyonda prof. bu şekilde tekrar etmiştir. Ben bu cümleyi o gün ki acılar ve yaşadığımız kayıplar nedeniyle milli duygularım kabardığı için bana ağır gelen bu sözü eleştirdim. Ben bu sözleri kendisine söylemediğimi belirtmeme rağmen Sıla hanım üzerine alındı. Bana karşı dava açmakla bu sözü sahiplenmiştir"dedi.

'ŞEREF VE HAYSİYETİ ZEDELENDİ'



Sıla'nın avukatı ise, Ünlü sanatçının şeref haysiyet ve itibarının zedelendiğini belirterek tazminat verilmesini talep etti.

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