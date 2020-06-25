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, marka tutkusuyla yine gündem oldu!

Televizyon programından davetlere, konserlerinden günlük hayatına kadar sürekli dünyaca ünlü markaları tercih eden güzel şarkıcı 'nin son kombiniyle yine adından söz ettirdi.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 20:22 Son Güncelleme: 25.6.2020 20:26 ABONE OL
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu!

Uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı , kıyafet tercihleriyle gündem olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü İtalyan markasının ürünlerini satın alan Hadise, fiyatlarla dudak uçuklattı.

Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu!

22 BİN TL'LİK KOMBİN YAPTI

Ünlü markanın parçalarıyla kombin yapan şarkıcı, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafları kısa sürede 350 binden fazla beğeni alan , kombini için kesenin ağzını açtı. Hadise'nin kıyafeti 11 bin TL, ayakkabısı 6 bin TL, mini çantası ise 5 bin TL'ydi. Hadise'nin bu tarzının toplam maliyeti 22 bin TL'yi buldu.

Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu!

İşte Hadise'nin lüks kıyafet kombini...

Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu!
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu!
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu!
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Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu!
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