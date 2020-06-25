İbrahim Tatlıses "Oğlunu darp etti" haberlerine çok üzülmüş... İbrahim Tatlıses olay sonrası ilk kez görüntülendi...

İbrahim Tatlıses magazin gündeminde bu haftanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. İbrahim Tatlıses'in "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı" çıkışıyla patlak veren olaylar zinciri karakolda bitti. İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı'nın mal yüzünden birbirlerine girdiklerini ve sonrasında baba oğulun olayları tatlıya bağladıkları biliniyor.
İbrahim Tatlıses yaşadığı bu sıkıntılı günlerin ardından ilk kez görüntülendi. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum Gümüşlük'teydi. Korumaları, iki kadınla yemek yiyen İbrahim Tatlıses'in görüntülendiğini fark edince önünde siper oldular.
Korumalar gazetecilerin yanına giderek, "İbrahim Bey görüntülenmek istemiyor. Çıkan haberlere çok üzülmüş, oğlu ile sadece kavga etti, darp ettiği iddiaları asılsızdır.
Bugün konuşmayacak ama daha sonra size açıklama yapacaktır" diye ricada bulundu.
Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada aile sırlarını ifşa eden bir kişinin olduğunu belirtmişti.
Tatlıses, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum. Tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş, neden?
Tatlıses'in oğlundan 'aile sırlarını dışarıya sızdırdığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu konuşulurken, ünlü şarkıcıdan açıklama gelmişti. Ancak Tatlıses, o kişinin oğlu olmadığını söylemişti.
İşte İbrahim Tatlıses'in o açıklaması:
Dün Twitter'dan paylaştığım bir yazımın bugün çok yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu üzülerek gördüm.
Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses'e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim.
Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet, hiçbir zaman köstebek olmamıştır, olamaz da! Ahmet'im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir.
Oğlum da, ben de her zaman birbirimizin yanında 'dağ' gibi durmuşuzdur. Ölene kadar durmaya da devam edeceğiz. Saygı ve sevgilerimle...