İbrahim Tatlıses "Oğlunu darp etti" haberlerine çok üzülmüş... İbrahim Tatlıses olay sonrası ilk kez görüntülendi...

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada aile sırlarını ifşa eden bir kişinin olduğunu belirtmişti.

Tatlıses, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum. Tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş, neden?