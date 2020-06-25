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oyuncu ’den sonra aşkı da mı buldu?

Güzel oyuncu ile 'in olduğu iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü. Meslektaşı ile yollarını ayıran güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, fenomeni Reynmen ile parkta görüntülendi. Reynmen ise Zalim 'un güzel oyuncusu ile yaşamıştı. Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen’in sürpriz yakınlaşması ise akıllara aşk iddialarını getirdi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti. İşte Farah Zeynep Abdullah ile sosyal medya fenomeni Reynmen’in o görüntüleri…

Giriş Tarihi: 25.6.2020 15:54 Son Güncelleme: 25.6.2020 15:59 ABONE OL
Reynmen oyuncu Bahar Şahin’den sonra aşkı Farah Zeynep Abdullah da mı buldu?

Meslektaşı ile yollarını ayıran oyuncu , fenomeni ile görüntülendi. Çiftin sürpriz yakınlaşması ise akıllara iddialarını getirdi.

Reynmen oyuncu Bahar Şahin’den sonra aşkı Farah Zeynep Abdullah da mı buldu?

Geçtiğimiz aylarda ile yaşayamaya başlayan 'ın mutluluğu kısa sürdü. Demirkol ile yollarını ayıran 30 yaşındaki güzel oyuncu, bu sefer de 24 yaşındaki fenomeni ile yakınlaştı.

Reynmen oyuncu Bahar Şahin’den sonra aşkı Farah Zeynep Abdullah da mı buldu?

Aykırı'nın haberine göre: Bir parkta tenis oynarken çok eğlendikleri görülen ikilinin samimi anları dikkat çekti. İkilinin bu halleri ise yeni bir mı doğuyor sorusunu akıllara getirdi.

Reynmen oyuncu Bahar Şahin’den sonra aşkı Farah Zeynep Abdullah da mı buldu?

ÜNLÜ İSİMLERLE AŞK YAŞAYIP AYRILDILAR

, 2019 yılının son aylarında yaşamaya başladığı ile yaklaşık üç aylık bir ilişki sonrası ayrılmıştı.

Reynmen oyuncu Bahar Şahin’den sonra aşkı Farah Zeynep Abdullah da mı buldu?

lakaplı fenomeni ise Zalim 'un güzel oyuncusu ile yaşamıştı.

Reynmen oyuncu Bahar Şahin’den sonra aşkı Farah Zeynep Abdullah da mı buldu?

İşte Reynmen ve Farah Zeynep Abdullah'ın keyifli halleri...

Reynmen oyuncu Bahar Şahin’den sonra aşkı Farah Zeynep Abdullah da mı buldu?
Reynmen oyuncu Bahar Şahin’den sonra aşkı Farah Zeynep Abdullah da mı buldu?
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Reynmen oyuncu Bahar Şahin’den sonra aşkı Farah Zeynep Abdullah da mı buldu?
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