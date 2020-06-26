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sevgilisi ’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!

Güzel şarkıcı sevgilisi ’la için ilginç bir yol buldu. Hadise, yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu Kaan Yıldırım'la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi. Pandemi dönemi sık sık sevgilisinin Ulus'taki sitesine giden Hadise’nin lüks aracı ve plakasını gazeteciler ezberlemişti. Siteye her girişinde görüntülenen Hadise, çareyi yeni araç almakta buldu.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 26.6.2020 08:09 Son Güncelleme: 26.6.2020 08:11 ABONE OL
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!

Sevgilisi 'la buluşurken kullandığı lüks aracı ifşa olan Açıkgöz, gazetecilere yakalanmamak için ilginç bir yol buldu. Sanatçı, dikkat çekmeyecek, düşük model bir araç alıp camlarına siyah film taktırdı

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!

GAZETECİLERDEN KAÇMAK İÇİN

, yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu 'la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi. Pandemi dönemi sık sık sevgilisinin Ulus'taki sitesine giden sanatçının lüks aracı ve plakasını gazeteciler ezberlemişti.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!

Siteye her girişinde görüntülenen sanatçı, çareyi yeni araç almakta buldu.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!

ARTIK RAHAT DOLAŞIYOR

Özel tasarım minibüsü ile lüks cipini garaja çeken sanatçı, geçtiğimiz günlerde kimsenin dikkatini çekmeyecek düşük model bir araç satın aldı.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!

Camlarına da film taktıran , sevgilisiyle bu araçla dolaşmaya başladı. Durumu öğrenen gazeteciler, her yerde Hadise'nin yeni aracını arıyor.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!
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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!
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