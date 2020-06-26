Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!

Sevgilisi Kaan Yıldırım'la buluşurken kullandığı lüks aracı ifşa olan Hadise Açıkgöz, gazetecilere yakalanmamak için ilginç bir yol buldu. Sanatçı, dikkat çekmeyecek, düşük model bir araç alıp camlarına siyah film taktırdı