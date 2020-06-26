Yudum ‘Türkiye son 100 yılda iki büyük destana imza attı’ Barış Pınarı Harekatı'nın Mehmetçiklerine şarkı yaptı!

'GENÇLİĞE MİLLİ DEĞERLERİMİZİ ESERLERİMİZLE AŞILAMALIYIZ'

■ Karen isimli bir kızım var ve ona sürekli vatan millet sevgisini anlatıyorum. Türk gençliğinin de bu bilinçle büyümesi, değerlerine sahip çıkması için bu tarz eserlerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Tarihimizi etkileyen Ömer Halis Demir'i, Fethi Sekin'i, Nene Hatun'u, Seyit Onbaşı'yı ve daha nicelerinin hakkını ödeyemeyiz. Gençlerimiz de bu kahramanlarımız gibi cesur ve ülkesine bağlı olmalı. Biz sanatçılar da Türk gençliğine eserlerimizle örnek olmalıyız.