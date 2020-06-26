Yudum ‘Türkiye son 100 yılda iki büyük destana imza attı’ Barış Pınarı Harekatı'nın Mehmetçiklerine şarkı yaptı!

Mehmetçik için 'Gör Evlat' adlı şarkı yapan Yudum "Son 100 yılda bu ülke iki büyük destana imza attı. 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti kuran Türk halkı 15 Temmuz'da da demokrasisine sahip çıktı" dedi
■ Meslek hayatım boyunca gelecek nesillere değerlerimizi, kültürümüzü aktarmaya gayret ettim. 'Gör Evlat'ta da yine tarihimize damga vurmuş, ulusumuzun kaderini etkileyen kahramanlarımızı anarak, yeni nesillere bu değerlerimizi aşılamayı çabaladım. Özellikle son zamanlarda hepimizin ciğerini yakan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından kahramanlarımıza bu eserin az bile olduğunu söyleyebilirim. Bu şarkıyla onlara moral olmak ve Türk gençliğine milli duygularımızı aşılamak istedim.
KENETLENMELİYİZ
■ Şarkıya belgesel tadında bir de klip çektik. Son 100 yılda bu ülkenin insanları iki büyük destana imza attı. 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti kurarak bağımsızlık destanını yazan Türk halkı, 15 Temmuz 2016'da demokrasisine sahip çıkarak bir başka destana imza attı. Bu iki destanı klibimde belgesel tadında izleyenlerle buluşturmak istiyordum. Bu fikri yönetmenim Faysal Tokmak'la paylaşınca böyle bir projeye imza atmış olduk.
■ 'Kahraman Kadınlar' projesinde Malazgirt'ten Çanakkale'ye uzanan tarihe tanıklık etmiş 10 kahraman kadının öyküsünü türkülerle anlattık. Anadolu ve Avrupa'da heyecanla karşılandık. 'Genç Osman', 'Yemen Türküsü', 'Eledim Eledim' gibi birbirinden değerli eserleri anlattığımız projede; Erzurumlu Kara Fatma, Hatice Turhan Sultan, Nene Hatun gibi kahramanlarımızı, özel hazırlanan kostümlerle müzikal tiyatro tadında sunduk. Gelen tepkilerle gördük ki, halkımızın kenetlenmeye ihtiyacı varmış.
■ 'Gör Evlat'ta da bu kenetlenmeyi gençlere bir nebze olsun aşılamaya gayret gösterdim. Milletimizin yararına olacak her türlü çalışmada katkım olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Diğer sanatçılar da bu konuda elini taşın altına koymalıdır ve Türk gençliğine milli değerlerimizi anlatan eserler seslendirmelidir.
'GENÇLİĞE MİLLİ DEĞERLERİMİZİ ESERLERİMİZLE AŞILAMALIYIZ'
■ Karen isimli bir kızım var ve ona sürekli vatan millet sevgisini anlatıyorum. Türk gençliğinin de bu bilinçle büyümesi, değerlerine sahip çıkması için bu tarz eserlerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Tarihimizi etkileyen Ömer Halis Demir'i, Fethi Sekin'i, Nene Hatun'u, Seyit Onbaşı'yı ve daha nicelerinin hakkını ödeyemeyiz. Gençlerimiz de bu kahramanlarımız gibi cesur ve ülkesine bağlı olmalı. Biz sanatçılar da Türk gençliğine eserlerimizle örnek olmalıyız.