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gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu ile küsmüştü!

İmparator , geçtiğimiz haftalarda "Beni tehdit ediyor" diyerek büyük oğlu İbrahim Tatlı'dan şikayetçi oldu. Evladıyla karakolluk olan İbrahim Tatlıses, küslüğe dayanamadı. Oğlundan bahsederken gözyaşlarına hakim olmayan İbrahim Tatlıses "Ben o olayla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ahmet benim göz bebeğim o benim oğlumdur. İnsanın özüne inmezsen kulaktan duyma şeyler olur. Gözümüz gördü kulağımız duydu. O benim oğlumdur. Ahmet aslanın aslanıdır. Ben ne dersem onu program yapın" dedi.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 16:43 Son Güncelleme: 27.6.2020 17:06 ABONE OL
İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu Ahmet Tatlı ile küsmüştü!

, geçtiğimiz günlerde gayrimenkulleriyle ilgili satışlardan dolayı oğlu 'dan "Beni tehdit ediyor" diyerek şikayetçi oldu. Röportaj veren Tatlıses, arasının açıldığı oğluyla "Benim göz bebeğim" diyerek kamera önünde sarılıp barıştı.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu Ahmet Tatlı ile küsmüştü!

İmparator lakaplı , geçtiğimiz haftalarda "Beni tehdit ediyor" diyerek büyük oğlu İbrahim Tatlı'dan şikayetçi oldu. Evladıyla karakolluk olan Tatlıses, küslüğe dayanamadı.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu Ahmet Tatlı ile küsmüştü!

OĞLUYLA SARILIP BARIŞTI
, Bodrum'daki bir arsasını satacak oğlu Ahmet Tatlıses ile arsayı alacak kişiler arasında tartışma çıktı. Tatlıses ise "Oğlum beni tehdit ediyor" diyerek karakola gibi şikayetçi oldu. Günler sonra 2. Sayfa programının muhabiriyle röportaj yapan Tatlıses, oğluyla barıştı.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu Ahmet Tatlı ile küsmüştü!

Oğlundan bahsederken gözyaşlarına hakim olmayan sanatçı "Ben o olayla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ahmet benim göz bebeğim o benim oğlumdur. İnsanın özüne inmezsen kulaktan duyma şeyler olur. Gözümüz gördü kulağımız duydu. O benim oğlumdur. Ahmet aslanın aslanıdır. Ben ne dersem onu program yapın" dedi.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu Ahmet Tatlı ile küsmüştü!

"BABAMLA SORUN YOK"

Tatlıses bu sözleri söylerken yanına gelen oğlu 'ya sarıldı. Babasının elinden öpen Ahmet Tatlı ise babasıyla arasında bir sorun olmadığını söyledi.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu Ahmet Tatlı ile küsmüştü!

'Dilan'ın açıklamasını gördüm. Ne diyeyim? 7 tane evladım var. Hepsi dert olmuş. Dilan, evrakları vermekte geç kaldığı için evi alamadı. O arada ben sıkıştım ve Dilan'a vereceğim evi sattım ama ona vermeyeceğim demedim.'

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu Ahmet Tatlı ile küsmüştü!
İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu Ahmet Tatlı ile küsmüştü!
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İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu Ahmet Tatlı ile küsmüştü!
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