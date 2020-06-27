İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı darp ettiği iddiası çok konuşulmuştu! Dilan Çıtak çıkan haberler için sert konuştu!

ŞarkıcI Dilan Çıtak, önceki gün Nişantaşı'nda sahibi olduğu güzellik salonunun tadilatı ile uğraşırken objektiflere yansıdı.
Babası İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı darp ettiği haberlerine cevap vermek istemeyen Dilan Çıtak, "Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor.
Ben burada kendi halimde, kendi kafamda yaşıyorum.
Onlar orada ne yapıyorsa yapsınlar. Ben burada rahatım, beni ilgilendirmez" dedi.
Üvey kardeşi İdo Tatlıses ile konuşup konuşmadığı sorulan Çıtak, "İdo'yla bu konuyu hiç konuşmadık. Normalde de konuşmuyoruz zaten" yanıtını verdi.