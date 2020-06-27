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'in büyük oğlu 'yı darp ettiği iddiası çok konuşulmuştu! çıkan haberler için sert konuştu!

Geçtiğimiz günlerde ’in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkan oğlu ile ilgili sorunları magazin gündeminde çok konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı şarkıcı 'tan da babasıyla ilgili çıkış geldi. Dilan Çıtak, bu sefer hiç olmadığı kadar sert konuştu. Babası İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı darp ettiği haberlerine cevap vermek istemeyen Dilan Çıtak, ‘Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor’ dedi. Üvey kardeşi ile konuşup konuşmadığı sorulan Çıtak, "İdo'yla bu konuyu hiç konuşmadık. Normalde de konuşmuyoruz zaten" yanıtını verdi.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 27.6.2020 11:52 Son Güncelleme: 27.6.2020 11:54 ABONE OL
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı darp ettiği iddiası çok konuşulmuştu! Dilan Çıtak çıkan haberler için sert konuştu!

ŞarkıcI , önceki gün Nişantaşı'nda sahibi olduğu güzellik salonunun tadilatı ile uğraşırken objektiflere yansıdı.

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı darp ettiği iddiası çok konuşulmuştu! Dilan Çıtak çıkan haberler için sert konuştu!

Babası 'in büyük oğlu 'yı darp ettiği haberlerine cevap vermek istemeyen , "Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor.

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı darp ettiği iddiası çok konuşulmuştu! Dilan Çıtak çıkan haberler için sert konuştu!

Ben burada kendi halimde, kendi kafamda yaşıyorum.

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı darp ettiği iddiası çok konuşulmuştu! Dilan Çıtak çıkan haberler için sert konuştu!

Onlar orada ne yapıyorsa yapsınlar. Ben burada rahatım, beni ilgilendirmez" dedi.

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı darp ettiği iddiası çok konuşulmuştu! Dilan Çıtak çıkan haberler için sert konuştu!

Üvey kardeşi ile konuşup konuşmadığı sorulan Çıtak, "İdo'yla bu konuyu hiç konuşmadık. Normalde de konuşmuyoruz zaten" yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı darp ettiği iddiası çok konuşulmuştu! Dilan Çıtak çıkan haberler için sert konuştu!
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İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı darp ettiği iddiası çok konuşulmuştu! Dilan Çıtak çıkan haberler için sert konuştu!
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