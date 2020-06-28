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'ın yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde tatil için 'e giderken büyük bir trafik kazası geçiren ile ailesi kazadan sağ kurtulmuştu. Feci sonrası Alişan'ın lüks aracı kullanılamaz hale gelmişti. Alişan ve , önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Kazayı yara almadan atlatan ünlü çift, muhabirlerle sohbet etti. Alişan, "Hâlâ şoktayız. Şimdi aracın yanından geliyoruz. Sakin kafayla araca bir daha baktım, gerçekten o araçtan nasıl sağ çıktık, bilemiyorum" dedi. Alişan'ın da belli oldu. İşte şirketinin Alişan'a ödeyeceği para...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 11:33 Son Güncelleme: 28.6.2020 11:44 ABONE OL
Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde tatil için 'e giderken büyük bir trafik kazası geçiren ile ailesi kazadan sağ kurtulmuştu. Feci sonrası Alişan'ın lüks aracı kullanılamaz hale gelmişti.

Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

ve , önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Kazayı yara almadan atlatan ünlü çift, muhabirlerle sohbet etti. Alişan, "Hâlâ şoktayız. Şimdi aracın yanından geliyoruz. Sakin kafayla araca bir daha baktım, gerçekten o araçtan nasıl sağ çıktık, bilemiyorum" dedi.

Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

'ın da belli oldu. İşte şirketinin Alişan'a ödeyeceği para...

Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

Alişan ve Buse Varol o paylaşımlara isyan etti! 'Bu kötü olayda bile...'
, geçtiğimiz hafta Manisa yolunda geçirmiş; takla atan araçtan eşi, oğlu ve oğlunun bakıcısı yara almadan kurtulmuştu. Sosyal medya hesabından kazayı anlatan ünlü şarkıcı, bu kötü olayla bile dalga geçenlere isyan etti. Alişan, kazada oğlunun üzerine kapaklanarak yara almasını önleyen Vietnamlı bakıcıya da minnet duyduğunu belirtti.

Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

BUNU BİLE DALGA KONUSU YAPTILAR
, sonrası Twitter sayfasından açıklama yaptı. İşte ünlü türkücünün savunması:
"Frene bastığımda zaten yapamadım ki... Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim... Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun '150 km hıza çıkmadım' diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."

Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

"Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize...Evet araç önemli, evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak tweetler atmanızda sizin insanlığınız olsun!"

Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

"Araç ne olursa olsun senin canını veren de, alan da Allah'tır...O ne derse o olur! Çok şükür ki biz sağ sağlim çıktık..."

Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

BEN DERSİMİ ALDIM
" Ben alacağım dersleri, bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum... Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey... Herkesi kazadan, beladan gözden korusun..."

Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

HEP YANINDA OLACAĞIZ
, kazada oğlu Burak'ın zarar görmemesi için üzerine kapaklanan Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan ile ilgili "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var" demişti. Ünlü şarkıcı, Vietnamlı Marianne Villamer Candayan'ın artık aileden biri olduğunu belirterek " "Ömrümüzün sonuna kadar o da istediği süreçte hep bizimle olacak. Maddi ve manevi olarak yanında olacağız" dedi.

Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

ARACINI 1 MİLYON 250 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARMIŞ

'ın geçirdiği aracını 1 hafta önce 1 milyon 250 bin TL'ye satışa çıkardığı ortaya çıktı. Aracı için 1 milyon 100 bin TL verilen şarkıcı, teklifi reddetti.

Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

2. Sayfa" programına göre şirket 'a 1 milyon lira ödeyecek.

Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

"5 HAFTALIK BEBEĞİMİN MELEKLERİ KORUDU"

sonrası Instagram hesabından eşi ve 2 yaşındaki çocuklarıyla bir pozunu paylaşan , şu ifadeleri kullandı: "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye..

Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM'den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır.Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun"

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Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!
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