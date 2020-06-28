Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!

Alişan ve Buse Varol, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Kazayı yara almadan atlatan ünlü çift, muhabirlerle sohbet etti. Alişan, "Hâlâ şoktayız. Şimdi aracın yanından geliyoruz. Sakin kafayla araca bir daha baktım, gerçekten o araçtan nasıl sağ çıktık, bilemiyorum" dedi.
Alişan ve Buse Varol o paylaşımlara isyan etti! 'Bu kötü olayda bile...'
Alişan, geçtiğimiz hafta Manisa yolunda kaza geçirmiş; takla atan araçtan eşi, oğlu ve oğlunun bakıcısı yara almadan kurtulmuştu. Sosyal medya hesabından kazayı anlatan ünlü şarkıcı, bu kötü olayla bile dalga geçenlere isyan etti. Alişan, kazada oğlunun üzerine kapaklanarak yara almasını önleyen Vietnamlı bakıcıya da minnet duyduğunu belirtti.
BUNU BİLE DALGA KONUSU YAPTILAR
Alişan, kaza sonrası Twitter sayfasından açıklama yaptı. İşte ünlü türkücünün savunması:
"Frene bastığımda zaten yapamadım ki... Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim... Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun '150 km hıza çıkmadım' diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."
"Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize...Evet araç önemli, evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak tweetler atmanızda sizin insanlığınız olsun!"
"Araç ne olursa olsun senin canını veren de, alan da Allah'tır...O ne derse o olur! Çok şükür ki biz sağ sağlim çıktık..."
BEN DERSİMİ ALDIM
" Ben alacağım dersleri, bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum... Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey... Herkesi kazadan, beladan gözden korusun..."
HEP YANINDA OLACAĞIZ
Alişan, kazada oğlu Burak'ın zarar görmemesi için üzerine kapaklanan Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan ile ilgili "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var" demişti. Ünlü şarkıcı, Vietnamlı Marianne Villamer Candayan'ın artık aileden biri olduğunu belirterek " "Ömrümüzün sonuna kadar o da istediği süreçte hep bizimle olacak. Maddi ve manevi olarak yanında olacağız" dedi.
"5 HAFTALIK BEBEĞİMİN MELEKLERİ KORUDU"
Kaza sonrası Instagram hesabından eşi Alişan ve 2 yaşındaki çocuklarıyla bir pozunu paylaşan Buse Varol, şu ifadeleri kullandı: "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye..
Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM'den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır.Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun"