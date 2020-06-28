Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin tatilin tadını çıkarıyor... Ezgi Eyüboğlu bikiniyle görüntülenmemek için böyle önlem aldı...

Son dönemim en çok konuşulan aşıkları Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Yaz sezonunu Çeşme'de açan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu çifti, şimdilerde Bodrum'un tadını çıkarıyor.
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, tatil beldesinin dudak uçuklatan fiyatlarıyla gündeme gelen plajlarından birinde görüntülendi.
1000 liralık şezlonglara uzanıp güneşlenen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, neşeli halleriyle dikkat çekti.
İkilinin sürekli telefonlarıyla meşgul olmaları da gözlerden kaçmadı.
Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin'in yanında bikiniyle görüntü vermek istemeyince pareosuna sarındı.
Ünlü oyuncu, bir ara iskeleye gelen kuğuları görünce tebessüm etti.
Gün boyu iskelede oturan ve bol bol sohbet eden genç aşıklar, daha sonra hesabı isteyerek mekandan ayrıldılar.