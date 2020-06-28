Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin tatilin tadını çıkarıyor... Ezgi Eyüboğlu bikiniyle görüntülenmemek için böyle önlem aldı...

Son dönemim en çok konuşulan aşıkları Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Yaz sezonunu Çeşme'de açan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu çifti, şimdilerde Bodrum'un tadını çıkarıyor.