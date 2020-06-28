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ile tatilin tadını çıkarıyor... Ezgi Eyüboğlu bikiniyle görüntülenmemek için böyle önlem aldı...

Son dönemim en çok konuşulan aşıkları ile aşkı dolu dizgin devam ediyor. Yaz sezonunu Çeşme'de açan 'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu çifti, şimdilerde 'un tadını çıkarıyor. Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, tatil beldesinin dudak uçuklatan fiyatlarıyla gündeme gelen plajlarından birinde görüntülendi. 1000 liralık şezlonglara uzanıp güneşlenen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, neşeli halleriyle dikkat çekti. Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin'in yanında bikiniyle görüntü vermek istemeyince pareosuna sarındı. İşte Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin çiftinin plaj keyfi...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 10:21 Son Güncelleme: 28.6.2020 10:22 ABONE OL
Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin tatilin tadını çıkarıyor... Ezgi Eyüboğlu bikiniyle görüntülenmemek için böyle önlem aldı...

Son dönemim en çok konuşulan aşıkları ile aşkı dolu dizgin devam ediyor. Yaz sezonunu Çeşme'de açan 'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu çifti, şimdilerde 'un tadını çıkarıyor.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin tatilin tadını çıkarıyor... Ezgi Eyüboğlu bikiniyle görüntülenmemek için böyle önlem aldı...

ve , tatil beldesinin dudak uçuklatan fiyatlarıyla gündeme gelen plajlarından birinde görüntülendi.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin tatilin tadını çıkarıyor... Ezgi Eyüboğlu bikiniyle görüntülenmemek için böyle önlem aldı...

1000 liralık şezlonglara uzanıp güneşlenen ve , neşeli halleriyle dikkat çekti.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin tatilin tadını çıkarıyor... Ezgi Eyüboğlu bikiniyle görüntülenmemek için böyle önlem aldı...

İkilinin sürekli telefonlarıyla meşgul olmaları da gözlerden kaçmadı.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin tatilin tadını çıkarıyor... Ezgi Eyüboğlu bikiniyle görüntülenmemek için böyle önlem aldı...

sevgilisi 'in yanında bikiniyle görüntü vermek istemeyince pareosuna sarındı.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin tatilin tadını çıkarıyor... Ezgi Eyüboğlu bikiniyle görüntülenmemek için böyle önlem aldı...

Ünlü oyuncu, bir ara iskeleye gelen kuğuları görünce tebessüm etti.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin tatilin tadını çıkarıyor... Ezgi Eyüboğlu bikiniyle görüntülenmemek için böyle önlem aldı...

Gün boyu iskelede oturan ve bol bol sohbet eden genç aşıklar, daha sonra hesabı isteyerek mekandan ayrıldılar.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin tatilin tadını çıkarıyor... Ezgi Eyüboğlu bikiniyle görüntülenmemek için böyle önlem aldı...
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Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin tatilin tadını çıkarıyor... Ezgi Eyüboğlu bikiniyle görüntülenmemek için böyle önlem aldı...
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