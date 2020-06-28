Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...

Şarkıcı Seda Sayan, Bodrum'daki ünlü restoranda sahne aldı. Şarkıcı Cenk Eren'in ardından sahneye gelen Sayan, koronavirüs salgını nedeniyle uzun aradan sonra hayranlarıyla buluştu. Albümlerindeki sevilen şarkılarını seslendiren Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin ile kız arkadaşı Ezgi Eyüboğlu'nun yanı sıra Gülben Ergen, Gonca Vuslateri, Murat Aksu, Arzu Aslan, Bilal Özcan, Esra Özmen gibi sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok isim de izledi. Seda Sayan, oğlu ve sevgilisi için 'Ah Geceler' isimli parçasını 2 defa söyledi.