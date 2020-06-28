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müstakbel kayınvalidesi 'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...

Şarkıcı normalleşme döneminde ilk kez 'nın ilçesinde sahne alarak, sevenleriyle buluştu. Seda Sayan'ı izlemeye birçok ünlü isim gelmişti. Ünlü sanatçı Seda Sayan'ı izleyenler arasında oğlu ile kız arkadaşı da vardı. Seda Sayan, şarkı arasında sahneden Ezgi Eyüboğlu'na seslendi. Seda Sayan müstakbel gelinine övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 16:14 Son Güncelleme: 28.6.2020 16:25 ABONE OL
Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...

Şarkıcı normalleşme döneminde ilk kez 'nın ilçesinde sahne alarak, sevenleriyle buluştu. Seda Sayan'ı izlemeye birçok ünlü isim gelmişti. Ünlü sanatçı Seda Sayan'ı izleyenler arasında oğlu ile kız arkadaşı da vardı.

Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...

, şarkı arasında sahneden 'na seslendi. Seda Sayan müstakbel gelinine övgüler yağdırdı.

Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...

Şarkıcı , 'daki ünlü restoranda sahne aldı. Şarkıcı Cenk Eren'in ardından sahneye gelen Sayan, koronavirüs salgını nedeniyle uzun aradan sonra hayranlarıyla buluştu. Albümlerindeki sevilen şarkılarını seslendiren Sayan'ı oğlu ile kız arkadaşı 'nun yanı sıra Gülben Ergen, Gonca Vuslateri, Murat Aksu, Arzu Aslan, Bilal Özcan, Esra Özmen gibi sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok isim de izledi. Seda Sayan, oğlu ve sevgilisi için 'Ah Geceler' isimli parçasını 2 defa söyledi.

Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...

Oğluna ve gelin adayına 'Hoşgeldin' diyen Sayan "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" diyerek müstakbel gelin adayına övgü dolu sözler söyleyerek ilişkiye onay verdiğini bir kez daha gösterdi.

Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...

Sahne kıyafetiyle de dikkat çeken , ayakkabılarının, oğlu Oğulcan'ın Anneler Günü hediyesi olduğunu belirtip, "En güzel ayakkabılar bende" diyerek, 'na göz kırptı. 2 saat sahnede kalan Seda Sayan, hayranlarını eğlendirdi.

Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...
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Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...
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