Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...

Şarkıcı Seda Sayan normalleşme döneminde ilk kez Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alarak, sevenleriyle buluştu. Seda Sayan'ı izlemeye birçok ünlü isim gelmişti. Ünlü sanatçı Seda Sayan'ı izleyenler arasında oğlu Oğulcan Engin ile kız arkadaşı Ezgi Eyüboğlu da vardı.
Seda Sayan, şarkı arasında sahneden Ezgi Eyüboğlu'na seslendi. Seda Sayan müstakbel gelinine övgüler yağdırdı.
Şarkıcı Seda Sayan, Bodrum'daki ünlü restoranda sahne aldı. Şarkıcı Cenk Eren'in ardından sahneye gelen Sayan, koronavirüs salgını nedeniyle uzun aradan sonra hayranlarıyla buluştu. Albümlerindeki sevilen şarkılarını seslendiren Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin ile kız arkadaşı Ezgi Eyüboğlu'nun yanı sıra Gülben Ergen, Gonca Vuslateri, Murat Aksu, Arzu Aslan, Bilal Özcan, Esra Özmen gibi sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok isim de izledi. Seda Sayan, oğlu ve sevgilisi için 'Ah Geceler' isimli parçasını 2 defa söyledi.
Oğluna ve gelin adayına 'Hoşgeldin' diyen Sayan "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" diyerek müstakbel gelin adayına övgü dolu sözler söyleyerek ilişkiye onay verdiğini bir kez daha gösterdi.
Sahne kıyafetiyle de dikkat çeken Seda Sayan, ayakkabılarının, oğlu Oğulcan'ın Anneler Günü hediyesi olduğunu belirtip, "En güzel ayakkabılar bende" diyerek, Ezgi Eyüboğlu'na göz kırptı. 2 saat sahnede kalan Seda Sayan, hayranlarını eğlendirdi.