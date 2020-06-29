Hercai'nin güzeli Ebru Şahin'den Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...

İşte Ebru Şahin'in Cedi Osman aşkı iddiası sonrası açıklaması...

Şahin "Size göre aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle yemek yemiş, iki ayrı aşka yelken açmışım. Ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Boş haber yapmayın, ayıp" diye yazdı.