Hercai'nin güzeli Ebru Şahin'den Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...

Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin şu sıralar Alaçatı'da tatilde. Sosyal medya hesabından sık sık tatil paylaşımları yapan ve hayranlarından büyük ilgi gören Ebru Şahin aşk dedikodularıyla de gündeme damga vuruyor.
Adının karıştığı aşk haberleriyle son zamanlarda çok konuşulan Ebru Şahin aşk iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Son olarak basketbolcu Cedi Osman ile ve hemen öncesinde şarkıcı Oğuzhan Koç ile adının anılmasına sinirlenen Ebru Şahin Instagram hesabından sert bir açıklamada bulundu.
İşte Ebru Şahin'in Cedi Osman aşkı iddiası sonrası açıklaması...
Şahin "Size göre aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle yemek yemiş, iki ayrı aşka yelken açmışım. Ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Boş haber yapmayın, ayıp" diye yazdı.