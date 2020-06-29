Haberler Günaydın Haberleri Hercai'nin güzeli Ebru Şahin'den Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...

'nin güzeli 'den ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...

'nin güzel oyuncusu şu sıralar Alaçatı'da tatilde. hesabından sık sık tatil paylaşımları yapan ve hayranlarından büyük ilgi gören Ebru Şahin aşk dedikodularıyla de gündeme damga vuruyor. Adının karıştığı aşk haberleriyle son zamanlarda çok konuşulan Ebru Şahin aşk iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Son olarak basketbolcu ile ve hemen öncesinde şarkıcı ile adının anılmasına sinirlenen Ebru Şahin Instagram hesabından sert bir açıklamada bulundu. İşte Ebru Şahin'in Cedi Osman aşkı iddiası sonrası açıklaması...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 10:05 Son Güncelleme: 29.6.2020 10:17 ABONE OL
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin'den Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...

'nin güzel oyuncusu şu sıralar Alaçatı'da tatilde. hesabından sık sık tatil paylaşımları yapan ve hayranlarından büyük ilgi gören Ebru Şahin aşk dedikodularıyla de gündeme damga vuruyor.

Hercai'nin güzeli Ebru Şahin'den Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...

Adının karıştığı aşk haberleriyle son zamanlarda çok konuşulan aşk iddialarına üzerinden yanıt verdi.

Hercai'nin güzeli Ebru Şahin'den Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...

Son olarak basketbolcu ile ve hemen öncesinde şarkıcı ile adının anılmasına sinirlenen Instagram hesabından sert bir açıklamada bulundu.

Hercai'nin güzeli Ebru Şahin'den Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...

İşte 'in aşkı iddiası sonrası açıklaması...

Şahin "Size göre aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle yemek yemiş, iki ayrı aşka yelken açmışım. Ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Boş haber yapmayın, ayıp" diye yazdı.

Hercai'nin güzeli Ebru Şahin'den Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin'den Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin'den Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin'den Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...
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Hercai'nin güzeli Ebru Şahin'den Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt! Ebru Şahin: Aşk rüzgarım o kadar sert esmiyor...
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