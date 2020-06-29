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’ın yıldızı ’in eşi ’den 'ye gönderme… ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’

hesabı üzerinden milyonlarca takipçiye seslenen RAP şarkıcısı Carbi B, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda dizisini izlerken görülmüş ve bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. de bu konuya kayıtsız kalmamış ve Muhteşem Yüzyıl dizinin hayranı olduğunu söylemişti. Şarkıcının bu çıkışı halen güncelliğini korurken ’in eşi ’den dikkat çekici bir paylaşım geldi. İşte Bergüzar Korel’in Cardi B için yaptığı dikkat çeken o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 29.6.2020 16:06 Son Güncelleme: 29.6.2020 16:09 ABONE OL
Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den Cardi B'ye gönderme… ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’

Grammy ödüllü şarkıcı , 2014 yılında final yapan '' dizisinin hayranı çıktı. Günde beş bölüm izlediğini söyleyen ünlü şarkıcıya 'den esprili bir gönderme geldi.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den Cardi B'ye gönderme… ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı 'nin paylaşımıyla fanı olduğu ortaya çıkmıştı.

Bergüzar Korel'in Cardi B'ye videolu Halit Ergenç mesajı sosyal medyada olay oldu | Video

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den Cardi B'ye gönderme… ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’

Türk takipçilerinin soruları üzerine diziyi sıkı bir şekilde takip ettiğini dile getiren , 'Günde beş bölüm izliyorum, neden değişti' diye sormuştu.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den Cardi B'ye gönderme… ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’

BERGÜZAR'DAN ESPRİLİ GÖNDERME
dizisini izlemeye devam eden , dün akşam 'in canlandırdığı karakterini paylaştı.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den Cardi B'ye gönderme… ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’

'nin paylaşımına 'in eşi 'den esprili bir gönderme geldi.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den Cardi B'ye gönderme… ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’

Otomobil kullanırken eşinin tanıtım afişine denk gelen Korel, sosyal medyada fenomen olan 'Kimin kocası bu' şarkısıyla . ye esprili bir göndermede bulundu.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den Cardi B'ye gönderme… ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’

Korel bir sonraki paylaşımına da 'Aşkım dur Allah'ını seversen, zaten ortalık karışık' mesajını yazıp gülücük emojisi koydu.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den Cardi B'ye gönderme… ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’
Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den Cardi B'ye gönderme… ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’
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Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den Cardi B'ye gönderme… ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’
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