Haberler Günaydın Haberleri Ece Seçkin ile nişanlısı Çağrı Terlemez milyonların önünde öpüştüler! Sosyal medyadan dudak dudağa poz!

ile nişanlısı milyonların önünde öpüştüler! Sosyal medyadan poz!

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı , yakın zamanda evlilik planı yaptığı nişanlısı 'i doğum gününde memleketi Sinop'a götürdü. Akgöl'de sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar veren Ece Seçkin, bu anları Instagram hesabından yayınladı. Ece Seçkin paylaşımına "İyi ki doğdun. Seni seviyorum" notunu düştü. İşte Ece Seçkin ve nişanlısı Çağrı Terlemez’in oldukları o paylaşımları…

Giriş Tarihi: 30.6.2020 17:02 Son Güncelleme: 30.6.2020 17:09 ABONE OL
Ece Seçkin ile nişanlısı Çağrı Terlemez milyonların önünde öpüştüler! Sosyal medyadan dudak dudağa poz!

, Sinop'lu nişanlısı 'i memleketine götürerek doğum günü sürprizi yaptı. Gün batımında nişanlısıyla poz veren Seçkin, bu anları Instagram hesabından paylaştı.

Ece Seçkin ile nişanlısı Çağrı Terlemez milyonların önünde öpüştüler! Sosyal medyadan dudak dudağa poz!

2018 yılında pilot ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Seçkin, Terlemez'e doğum gününde anlamlı bir sürpriz yaptı.

Ece Seçkin ile nişanlısı Çağrı Terlemez milyonların önünde öpüştüler! Sosyal medyadan dudak dudağa poz!

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİLER

Şarkıcı, yakın zamanda evlilik planı yaptığı nişanlısını doğum gününde memleketi Sinop'a götürdü.

Ece Seçkin ile nişanlısı Çağrı Terlemez milyonların önünde öpüştüler! Sosyal medyadan dudak dudağa poz!

Akgöl'de sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar veren Seçkin, bu anları Instagram hesabından da yayınladı. Seçkin paylaşımına "İyi ki doğdun. Seni seviyorum" notunu düştü.

Ece Seçkin ile nişanlısı Çağrı Terlemez milyonların önünde öpüştüler! Sosyal medyadan dudak dudağa poz!

KLİP ÇEKİMİNDE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

, Güney Afrika'daki klip çekimlerinde evlilik teklifi almıştı.

Ece Seçkin ile nişanlısı Çağrı Terlemez milyonların önünde öpüştüler! Sosyal medyadan dudak dudağa poz!

Seçkin, ile Eylül 2018'de evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çiftin kız isteme ve nişan töreni bir arada yapılmıştı.

Ece Seçkin ile nişanlısı Çağrı Terlemez milyonların önünde öpüştüler! Sosyal medyadan dudak dudağa poz!

İŞTE ECE SEÇKİN İLE NİŞANLISI ÇAĞRI TERLEMEZ'İN O POZU

Ece Seçkin ile nişanlısı Çağrı Terlemez milyonların önünde öpüştüler! Sosyal medyadan dudak dudağa poz!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ece Seçkin ile nişanlısı Çağrı Terlemez milyonların önünde öpüştüler! Sosyal medyadan dudak dudağa poz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA