İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...

AİLESİ İLİŞKİYE ONAY VERMEDİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre: İzmirli Gülçin Karakaya'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in tüm çocuklarının ve Karakaya'nın ailesinin de karşı çıktığı ilişkinin evliliğe gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.