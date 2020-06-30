İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 42 yaş küçük olan 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile kamera karşısına geçen İbrahim Tatlıses gündeme bomba gibi düşmüştü. 2011 yılında geçirdiği kaza sonrası zor zamanlar yaşayan İbrahim Tatlıses gönlünü Gülçin Karakaya'ya kaptırdı.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Gülçin Karakaya'nın mesleği ise dikkat çekti.
AİLESİ İLİŞKİYE ONAY VERMEDİ
Yeni Asır'da yer alan habere göre: İzmirli Gülçin Karakaya'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in tüm çocuklarının ve Karakaya'nın ailesinin de karşı çıktığı ilişkinin evliliğe gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.
Öte yandan Tatlıses, önceki gün Instagram hesabından sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.
Ayrıca İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız ile tanıştırdığı öğrenildi...
Sanatçı geçtiğimiz ağustos ayında sosyal medya hesabından sevgilisi ve eski eşiyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: "Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar... Ayşegül Hanım Elif Ada'mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez."