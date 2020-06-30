Haberler Günaydın Haberleri İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...

'in 42 yaş küçük aşkı 'nın mesleği şaşırttı! Gülçin Karakaya meğer...

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 42 yaş küçük olan 26 yaşındaki ile kamera karşısına geçen gündeme bomba gibi düşmüştü. 2011 yılında geçirdiği kaza sonrası zor zamanlar yaşayan İbrahim Tatlıses gönlünü Gülçin Karakaya'ya kaptırdı. Usta sanatçı Gülçin Karakaya hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Gülçin Karakaya'nın mesleği ise dikkat çekti. Ayrıca İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşi ile tanıştırdığı öğrenildi...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 14:39 Son Güncelleme: 30.6.2020 14:52 ABONE OL
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 42 yaş küçük olan 26 yaşındaki ile kamera karşısına geçen gündeme bomba gibi düşmüştü. 2011 yılında geçirdiği kaza sonrası zor zamanlar yaşayan İbrahim Tatlıses gönlünü Gülçin Karakaya'ya kaptırdı.

İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...

Usta sanatçı 'in sevgilisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Gülçin Karakaya'nın mesleği ise dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...

AİLESİ İLİŞKİYE ONAY VERMEDİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre: İzmirli 'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu ortaya çıktı. 'in tüm çocuklarının ve Karakaya'nın ailesinin de karşı çıktığı ilişkinin evliliğe gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...

Öte yandan Tatlıses, önceki gün Instagram hesabından sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...

, aylar önce yaptığı bir paylaşımda 'yı asistanı olarak tanıtmıştı.

İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...

Ayrıca 'in sevgilisi 'yı eski eşi ile tanıştırdığı öğrenildi...

İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...

Sanatçı geçtiğimiz ağustos ayında sosyal medya hesabından sevgilisi ve eski eşiyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: "Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar... Ayşegül Hanım Elif Ada'mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez."

İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...
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İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...
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