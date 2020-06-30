Magazin camiasına bomba gibi düşen son dakika haberi: Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! "Kendi yatağımda aldatıldım"

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Magazin camiasına bomba gibi düşen haberi: 'ın ihanetini eşi ifşa etti! "Kendi yatağımda aldatıldım"

Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandıran pek çok dizi ve filmde rol almış oyuncu 'ın eşini aldattığı mesajlar ortaya çıktı. Eşi tarafından ifşa edilen oyuncu; eşinin kendisini kendi evinde kendi yatağında genç bir kızla aldattığını, mesajlarını gördüğünü söylerken eşini mahkemeye de vereceğini söyledi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberinin ardından gözler oyuncu Ufuk Bayraktar'a çevrildi. Öte yandan Merve Bayraktar, bu paylaşımları eşinin Twitter hesabı üzerinden açıklarken mesajlarda oyuncunun eşinden af dilediği yazışmalar da görülüyor. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 30.6.2020 13:55 Son Güncelleme: 30.6.2020 13:56 ABONE OL
Yılın ihanet bombasından son dakika haberi: Ufuk Bayraktar aldattı, eşi Merve Bayraktar ifşa etti!

ile evli olan ve Efe Cevahir adında oğulları bulunan çiftten magazin gündemini sarsacak haberi geldi. Pek çok projede yer almış, Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırarak yıldızı parlayan oyuncu 'ın eşini aldattığı ortaya çıkarken mesajları ise yine kendi eşi ifşa etti. "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar genç kızın ismini de ifşa ederken aynı zamanda oyuncu eşinin kendisinden af dilediği yazışmaları da yayınladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

UFUK BAYRAKTAR ALDATTI, EŞİ MERVE BAYRAKTAR İFŞA ETTİ!

Magazin gündemini sarsan Ufuk Bayraktar'ın ihanet olayı sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden kendisini aldattığını detayları ile birlikte ifşa etti. Hem aldattığı genç kızın Instagram profilini hem de yazışmaları yayınlayan Merve Bayraktar aynı zamanda eşinin kendisinden af dilediği mesajları da açıkladı. Öte yandan Ufuk Bayraktar cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İşte son dakika haberinin tüm detayları!

Yılın ihanet bombasından son dakika haberi: Ufuk Bayraktar aldattı, eşi Merve Bayraktar ifşa etti!

EŞİYLE AŞK DOLU PAYLAŞIM YAPMIŞTI

geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından eşi ile olan fotoğrafını paylaşarak "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" demişti.

İHANET MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Ezel dizisinde "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar sosyal medya konuşmaları ile gündem oldu. Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi. Eşinin kendi evinde kendi yatağında genç bir kızla aldattığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar bu paylaşımları Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden yaptı. Merve Bayraktar, ihanet mesajlarının ardından eşinin kendisinden af dilediği mesajları da paylaştı.

Yılın ihanet bombasından son dakika haberi: Ufuk Bayraktar aldattı, eşi Merve Bayraktar ifşa etti!

RAMİZ DAYI'NIN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRDI

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin paylaştığı Ezel dizisi'nde usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran büyük bir hayran kitlesi edindi. Ezel dizisi sonrasında pek çok yapımda yer alan Bayraktar'ın oyunculuğu taktir topluyor.

Yılın ihanet bombasından son dakika haberi: Ufuk Bayraktar aldattı, eşi Merve Bayraktar ifşa etti!

SİNEMADAKİ BAŞARISI DAĞ FİLMİYLE GELDİ

Kısa sürede pek çok başarılı yapımda rol alan Bayraktar, özellik sanat filmi yönetmenlerinin de favori oyuncusu. İklimler, Ayrılık, Ali'nin Sekiz Günü, Yumurta ve Bekleme Odası gibi sanat filmlerinde boy gösteren oyuncunun beyaz perdedeki başarısını duyuran film ise 2012 yapımı Dağ filmi oldu. Yetenekli oyuncu serinin ikinci filmi Dağ 2'de de rol aldı.'ın senaristliğini ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı 'Kümes' isimli bir filmi de bulunuyor. Bayraktar bu filmiyle Altın Portakal İzleyici ödülüne layık görülmüştü

Yılın ihanet bombasından son dakika haberi: Ufuk Bayraktar aldattı, eşi Merve Bayraktar ifşa etti!
Yılın ihanet bombasından son dakika haberi: Ufuk Bayraktar aldattı, eşi Merve Bayraktar ifşa etti!
Yılın ihanet bombasından son dakika haberi: Ufuk Bayraktar aldattı, eşi Merve Bayraktar ifşa etti!
Yılın ihanet bombasından son dakika haberi: Ufuk Bayraktar aldattı, eşi Merve Bayraktar ifşa etti!
Yılın ihanet bombasından son dakika haberi: Ufuk Bayraktar aldattı, eşi Merve Bayraktar ifşa etti!
Yılın ihanet bombasından son dakika haberi: Ufuk Bayraktar aldattı, eşi Merve Bayraktar ifşa etti!
Yılın ihanet bombasından son dakika haberi: Ufuk Bayraktar aldattı, eşi Merve Bayraktar ifşa etti!
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Magazin camiasına bomba gibi düşen son dakika haberi: Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! "Kendi yatağımda aldatıldım"
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