Magazin camiasına bomba gibi düşen son dakika haberi: Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! "Kendi yatağımda aldatıldım"

Merve Bayraktar ile evli olan ve Efe Cevahir adında oğulları bulunan çiftten magazin gündemini sarsacak son dakika haberi geldi. Pek çok projede yer almış, Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırarak yıldızı parlayan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşini aldattığı ortaya çıkarken mesajları ise yine kendi eşi ifşa etti. "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar genç kızın ismini de ifşa ederken aynı zamanda oyuncu eşinin kendisinden af dilediği yazışmaları da yayınladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!
Magazin gündemini sarsan Ufuk Bayraktar'ın ihanet olayı sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden kendisini aldattığını detayları ile birlikte ifşa etti. Hem aldattığı genç kızın Instagram profilini hem de yazışmaları yayınlayan Merve Bayraktar aynı zamanda eşinin kendisinden af dilediği mesajları da açıkladı. Öte yandan Ufuk Bayraktar cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İşte son dakika haberinin tüm detayları!
EŞİYLE AŞK DOLU PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Ufuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından eşi Merve Bayraktar ile olan fotoğrafını paylaşarak "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" demişti.
İHANET MESAJLARINI İFŞA ETTİ
Ezel dizisinde "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar sosyal medya konuşmaları ile gündem oldu. Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi. Eşinin kendi evinde kendi yatağında genç bir kızla aldattığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar bu paylaşımları Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden yaptı. Merve Bayraktar, ihanet mesajlarının ardından eşinin kendisinden af dilediği mesajları da paylaştı.
RAMİZ DAYI'NIN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRDI
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin paylaştığı Ezel dizisi'nde usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar büyük bir hayran kitlesi edindi. Ezel dizisi sonrasında pek çok yapımda yer alan Bayraktar'ın oyunculuğu taktir topluyor.
SİNEMADAKİ BAŞARISI DAĞ FİLMİYLE GELDİ
Kısa sürede pek çok başarılı yapımda rol alan Bayraktar, özellik sanat filmi yönetmenlerinin de favori oyuncusu. İklimler, Ayrılık, Ali'nin Sekiz Günü, Yumurta ve Bekleme Odası gibi sanat filmlerinde boy gösteren oyuncunun beyaz perdedeki başarısını duyuran film ise 2012 yapımı Dağ filmi oldu. Yetenekli oyuncu serinin ikinci filmi Dağ 2'de de rol aldı.Ufuk Bayraktar'ın senaristliğini ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı 'Kümes' isimli bir filmi de bulunuyor. Bayraktar bu filmiyle Altın Portakal İzleyici ödülüne layık görülmüştü