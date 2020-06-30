Rıza Esendemir’in kızı yoğun bakımdaydı… Eceşan’dan haber var

Sunucu ve radyo programcısı Rıza Esendemir'in geçtiğimiz günlerde skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olan kızı Eceşan Esendemir, yoğun bakımdan çıktı. Esendemir, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" notuyla paylaştı.