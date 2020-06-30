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’in kızı yoğun bakımdaydı… Eceşan’dan haber var

Sunucu ve radyo programcısı ’in Yeşim Vatan ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı , birkaç gün önce skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olmuştu. Eceşan’ın iyileşmesi için takipçilerinden dua isteyen Rıza Esendemir, mutlu haberi Instagram hesabından verdi. Rıza Esendemir, sosyal medyadan kızının yoğun bakımdan çıktığını belirterek kızı Eceşan’la birlikte poz verdi.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 13:26 Son Güncelleme: 30.6.2020 13:29 ABONE OL
Rıza Esendemir’in kızı yoğun bakımdaydı… Eceşan’dan haber var

Sunucu ve radyo programcısı 'in geçtiğimiz günlerde skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olan kızı , yoğun bakımdan çıktı. Esendemir, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" notuyla paylaştı.

Rıza Esendemir’in kızı yoğun bakımdaydı… Eceşan’dan haber var

Radyo programcısı 'in Yeşim Vatan ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı , birkaç gün önce skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olmuştu. Eceşan'ın iyileşmesi için takipçilerinden dua isteyen Esendemir, mutlu haberi Instagram hesabından verdi.

Rıza Esendemir’in kızı yoğun bakımdaydı… Eceşan’dan haber var

, kızının yoğun bakımdan çıktığını belirterek, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu yayınladı.

Rıza Esendemir’in kızı yoğun bakımdaydı… Eceşan’dan haber var

"HER ŞEY YOLUNDA"

Sevincini takipçileriyle paylaşan Esendemir, "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Rıza Esendemir’in kızı yoğun bakımdaydı… Eceşan’dan haber var
Rıza Esendemir’in kızı yoğun bakımdaydı… Eceşan’dan haber var
Rıza Esendemir’in kızı yoğun bakımdaydı… Eceşan’dan haber var
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Rıza Esendemir’in kızı yoğun bakımdaydı… Eceşan’dan haber var
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