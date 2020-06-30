Yılın ihanet bombasından son dakika haberi: Ufuk Bayraktar aldattı, eşi Merve Bayraktar ifşa etti!

Merve Bayraktar ile evli olan ve Efe Cevahir adında oğulları bulunan çiftten magazin gündemini sarsacak son dakika haberi geldi. Pek çok projede yer almış, Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırarak yıldızı parlayan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşini aldattığı ortaya çıkarken mesajları ise yine kendi eşi ifşa etti. "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar genç kızın ismini de ifşa ederken aynı zamanda oyuncu eşinin kendisinden af dilediği yazışmaları da yayınladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

UFUK BAYRAKTAR ALDATTI, EŞİ MERVE BAYRAKTAR İFŞA ETTİ!

Magazin gündemini sarsan Ufuk Bayraktar'ın ihanet olayı sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar'In Twitter hesabı üzerinden kendisini aldattığını detayları ile birlikte ifşa etti. Hem aldattığı genç kızın Instagram profilini hem de yazışmaları yayınlayan Merve Bayraktar'ın aynı zamanda eşinin kendisinden af dilediği mesajları da açıkladı. Öte yandan Ufuk Bayraktar cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İşte son dakika haberinin tüm detayları!