Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

Danla Bilic: Canlı yayın açtım. Biri 'Can'la evli misiniz?' yazmış. Ben de 'Evet, 5 ay evli kaldık. Sonra beni aldattı ve ayrıldık' dedim. Şaka yaptım. Her yere manşet olduk. Aşkım evlenmek zorundayız.

Cemal Can Canseven: Yok artık daha neler? Birini bulamazsak evlenecektik, o doğru. Daha yaşımız vara buna. Kızım ben buradan sonra evlilik kaldıramam.

Cemal Can, telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bir şey diyemedim, sadece 'özledim' dedim. 10 dakika sanki 3-4 saniyeymiş gibi geldi. Burada zamanın değerini çok iyi anladım" dedi.