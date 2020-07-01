Haberler Günaydın Haberleri Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! ortaya çıkınca ’e böyle itiraf etti

Ünlü fenomen takipçilerine açtığı Instagram canlı yayınında öyle bir itirafta bulunmuştu ki herkesi şoke etmişti. yarışmacılarından 'in fenomen arkadaşı Danla Bilic en büyük destekçilerinden. Takipçilerinden sık sık için destek isteyen Danla Bilic canlı yayınında sürpriz bir itirafında bulunmuştu. Danla Bilic, gündem olan 'evlilik' sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şaka yaptığını belirtti. 2020'de şampiyonluğun favori isimlerinden Cemal Can Canseven, yakın arkadaşı Danla Bilic, iletişim ödülünde evlilik haberiyle ilgili konuştu. Cemal Can, Danla Bilic ile konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Cemal Can Canseven, yakın arkadaşı Danla Bilic ile bakın daha neler konuştu? Survivor Cemal Can neden ağladı?

Giriş Tarihi: 1.7.2020 13:05 Son Güncelleme: 1.7.2020 13:09 ABONE OL
Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

iletişim ödülüyle ekranlara geldi. Ödülü kazanan mavi takım yarışmacıları, aileleri ve arkadaşlarıyla yaptıkları telefon görüşmesi sırasında duygusal anlar yaşadı.

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

Mavi takım adına mücadele eden , yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni 'le konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

İkili arasında 10 dakika süren telefon görüşmesinde, magazin gündemine bomba gibi düşen '' konusundan da bahsedilmesi dikkat çekti.

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Danla Bilic: Hiç beklemiyordum. Ağlarım sesini duyduğum için.

Cemal Can Canseven: Seni çok özledim. Öyle böyle değil, anladın mı?

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

Danla Bilic: Sen yeterince ağladın. Ağlama sırası bende.

Cemal Can Canseven: Çok zor ama.

Danla Bilic: Üçe kadar sayıyorum, kendimize geliyoruz.

Danla Bilic: haberlerimiz çıktı.

Cemal Can Canseven: Şaka yapıyorsun!

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

Danla Bilic: Canlı yayın açtım. Biri 'Can'la evli misiniz?' yazmış. Ben de 'Evet, 5 ay evli kaldık. Sonra beni aldattı ve ayrıldık' dedim. Şaka yaptım. Her yere manşet olduk. Aşkım evlenmek zorundayız.

Cemal Can Canseven: Yok artık daha neler? Birini bulamazsak evlenecektik, o doğru. Daha yaşımız vara buna. Kızım ben buradan sonra kaldıramam.

, telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bir şey diyemedim, sadece 'özledim' dedim. 10 dakika sanki 3-4 saniyeymiş gibi geldi. Burada zamanın değerini çok iyi anladım" dedi.

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

NELER OLMUŞTU?

(24) ile yakın arkadaş olan 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni , canlı yayında yaptığı ile kafa karıştırdı. Danla Bilic, gündem olan '' sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şaka yaptığını belirtti.

Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf! "Cemal Can ile 5 ay evli kaldık aldattığı için bitti!" | Video

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran , karantina günlerinde Instagram'dan canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı. ''de şampiyonluk mücadelesi veren ile yakın arkadaş olan Danla Bilic, ağızları açık bırakan bir açıklamada bulundu.

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

'CAN BENİ ALDATTIĞI İÇİN AYRILDIK'

"Şu an evli değiliz. Zamanında öyle bir dönemimiz oldu, 5 ay sürdü. Baktık evli yapamıyoruz, 'arkadaş kalalım' diye düşündük. Evet, ciddiyim. Can beni aldattığı için ayrıldık."

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

Sosyal medya fenomeni, canlı yayın sırasında gelen bir soru üzerine ise "Yarın neden magazindeyim? Can'la evliliğimizi söylediğim için mi?" yanıtını verdi.

ŞAKA YAPMIŞ

, gündem olan '' sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şaka yaptığını belirtti.

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

SURVİVOR'DA MESAJLAŞTILAR

'da 7 Nisan Salı iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımından , yakın dostu olan ile aylar sonra ilk kez konuşabilmişti. Uygulama üzerinden birbirine mesaj atan ikili arasındaki yazışma herkesi güldürmüştü.

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ikiliden Cemal, o anlarda gözyaşlarını tutamamıştı. , 'e takım arkadaşları için "Arkamdan konuşuyorlar mı?" diye sormuştu. Bilic ise "Sadece yüzlerine gül" diyerek arkadaşını uyarmıştı. Ardından geçtiğimiz haftalarda yapılan açık arttırmada sütlaç yiyebilmek için her şeyini ortaya koyan arkadaşına müjde veren Danla, fırın sütlaç yapmayı öğrendiğini söylemişti. 'ın zor şartlarında aşırı bronzlaşan Cemal için beyazlatıcı krem de aldığını söyleyen Bilic, arkadaşının performansına da övgüler yağdırmıştı.

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

Her yarışmacının 5 dakika süresi olduğu bu konuşma ödülünde , 'a "Telefonu al ve koş da daha çok konuşalım" diye espri yapmıştı. ''de son 8'e kalma başarısı gösteren Cemal Can, yüksek SMS potansiyeli nedeniyle şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor.

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Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti
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