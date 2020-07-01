Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti

Survivor 2020 iletişim ödülüyle ekranlara geldi. Ödülü kazanan mavi takım yarışmacıları, aileleri ve arkadaşlarıyla yaptıkları telefon görüşmesi sırasında duygusal anlar yaşadı.
Mavi takım adına mücadele eden Survivor Cemal Can Canseven, yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.
İkili arasında 10 dakika süren telefon görüşmesinde, magazin gündemine bomba gibi düşen 'evlilik' konusundan da bahsedilmesi dikkat çekti.
İŞTE O DİYALOG...
Danla Bilic: Hiç beklemiyordum. Ağlarım sesini duyduğum için.
Cemal Can Canseven: Seni çok özledim. Öyle böyle değil, anladın mı?
Danla Bilic: Sen yeterince ağladın. Ağlama sırası bende.
Cemal Can Canseven: Çok zor ama.
Danla Bilic: Üçe kadar sayıyorum, kendimize geliyoruz.
Danla Bilic: Evlilik haberlerimiz çıktı.
Cemal Can Canseven: Şaka yapıyorsun!
Danla Bilic: Canlı yayın açtım. Biri 'Can'la evli misiniz?' yazmış. Ben de 'Evet, 5 ay evli kaldık. Sonra beni aldattı ve ayrıldık' dedim. Şaka yaptım. Her yere manşet olduk. Aşkım evlenmek zorundayız.
Cemal Can Canseven: Yok artık daha neler? Birini bulamazsak evlenecektik, o doğru. Daha yaşımız vara buna. Kızım ben buradan sonra evlilik kaldıramam.
Cemal Can, telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bir şey diyemedim, sadece 'özledim' dedim. 10 dakika sanki 3-4 saniyeymiş gibi geldi. Burada zamanın değerini çok iyi anladım" dedi.
NELER OLMUŞTU?
Cemal Can Canseven (24) ile yakın arkadaş olan 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Danla Bilic, canlı yayında yaptığı açıklama ile kafa karıştırdı. Danla Bilic, gündem olan 'evlilik' sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şaka yaptığını belirtti.
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf! "Cemal Can ile 5 ay evli kaldık aldattığı için bitti!" | Video
Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran Danla Bilic, karantina günlerinde Instagram'dan canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı. 'Survivor 2020'de şampiyonluk mücadelesi veren Cemal Can Canseven ile yakın arkadaş olan Danla Bilic, ağızları açık bırakan bir açıklamada bulundu.
'CAN BENİ ALDATTIĞI İÇİN AYRILDIK'
"Şu an evli değiliz. Zamanında öyle bir dönemimiz oldu, 5 ay sürdü. Baktık evli yapamıyoruz, 'arkadaş kalalım' diye düşündük. Evet, ciddiyim. Can beni aldattığı için ayrıldık."
Sosyal medya fenomeni, canlı yayın sırasında gelen bir soru üzerine ise "Yarın neden magazindeyim? Can'la evliliğimizi söylediğim için mi?" yanıtını verdi.
ŞAKA YAPMIŞ
Danla Bilic, gündem olan 'evlilik' sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şaka yaptığını belirtti.
SURVİVOR'DA MESAJLAŞTILAR
Survivor'da 7 Nisan Salı iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımından Cemal Can Canseven, yakın dostu olan Danla Bilic ile aylar sonra ilk kez konuşabilmişti. Uygulama üzerinden birbirine mesaj atan ikili arasındaki yazışma herkesi güldürmüştü.
Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ikiliden Cemal, o anlarda gözyaşlarını tutamamıştı. Cemal Can, Danla Bilic'e takım arkadaşları için "Arkamdan konuşuyorlar mı?" diye sormuştu. Bilic ise "Sadece yüzlerine gül" diyerek arkadaşını uyarmıştı. Ardından geçtiğimiz haftalarda yapılan açık arttırmada sütlaç yiyebilmek için her şeyini ortaya koyan arkadaşına müjde veren Danla, fırın sütlaç yapmayı öğrendiğini söylemişti. Survivor'ın zor şartlarında aşırı bronzlaşan Cemal için beyazlatıcı krem de aldığını söyleyen Bilic, arkadaşının performansına da övgüler yağdırmıştı.
Her yarışmacının 5 dakika süresi olduğu bu konuşma ödülünde Danla Bilic, Cemal Can'a "Telefonu al ve koş da daha çok konuşalım" diye espri yapmıştı. 'Survivor 2020'de son 8'e kalma başarısı gösteren Cemal Can, yüksek SMS potansiyeli nedeniyle şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor.