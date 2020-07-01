Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine ilginç yorum! Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin...

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşmüştü. "Ben kadınsız yapamam" diyen 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses ile ilgili, kızı Melek Zübeyde Tatlı'nın annesi olan usta oyuncu Perihan Savaş'tan çok konuşulacak açıklama geldi.