Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine ilginç yorum! Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin...

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşmüştü. "Ben kadınsız yapamam" diyen 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses ile ilgili, kızı Melek Zübeyde Tatlı'nın annesi olan usta oyuncu Perihan Savaş'tan çok konuşulacak açıklama geldi.
İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde, torunları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile Bodrum'da tatil yapan Perihan Savaş önceki gün kameralara yakalandı.
Perihan Savaş'a İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya'yla olan aşkı sorulunca ilginç bir yorumda bulundu.
Savaş, "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu.
Uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenen Melek Zübeyde ise fotoğrafları çekilince rahatsız oldu ve hızla adımlarla arabasına geçti.
ESKİ EŞİYLE TANIŞTIRMIŞ!
Gülçin Karakaya aşkıyla özel hayatındaki suskunluğunu bozan İbrahim Tatlıses, magazin gündeminden düşmek bilmiyor. 68 yaşındaki Tatlıses'in 26 yaşındaki Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız'la tanıştırdığı ortaya çıktı.