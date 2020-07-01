Haberler Günaydın Haberleri Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine ilginç yorum! Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin...

'tan 'in genç sevgilisine ilginç yorum! Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin...

kendisinden 42 yaş küçük olan ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşmüştü. "Ben kadınsız yapamam" diyen 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses ile ilgili, kızı Tatlı'nın annesi olan usta oyuncu 'tan çok konuşulacak açıklama geldi. İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde, torunları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile 'da tatil yapan Perihan Savaş önceki gün kameralara yakalandı. Perihan Savaş'a İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya'yla olan aşkı sorulunca ilginç bir yorumda bulundu.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 1.7.2020 09:19 Son Güncelleme: 1.7.2020 09:32 ABONE OL
Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine ilginç yorum! Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin...

kendisinden 42 yaş küçük olan ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşmüştü. "Ben kadınsız yapamam" diyen 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses ile ilgili, kızı Tatlı'nın annesi olan usta oyuncu 'tan çok konuşulacak açıklama geldi.

Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine ilginç yorum! Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin...

'ten olan kızı , torunları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile 'da tatil yapan önceki gün kameralara yakalandı.

Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine ilginç yorum! Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin...

'a 'in, kendisinden 42 yaş küçük olan 'yla olan aşkı sorulunca ilginç bir yorumda bulundu.

Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine ilginç yorum! Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin...

Savaş, "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu.

Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine ilginç yorum! Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin...

Uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenen ise fotoğrafları çekilince rahatsız oldu ve hızla adımlarla arabasına geçti.

Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine ilginç yorum! Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin...

ESKİ EŞİYLE TANIŞTIRMIŞ!

aşkıyla özel hayatındaki suskunluğunu bozan , magazin gündeminden düşmek bilmiyor. 68 yaşındaki Tatlıses'in 26 yaşındaki Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız'la tanıştırdığı ortaya çıktı.

Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine ilginç yorum! Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin...
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Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine ilginç yorum! Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin...
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