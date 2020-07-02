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Zalim ’daki partneri ile öpüştü mü? Bahar Şahin ile Mehmet Ozan Dolunay mi?

Zalim dizisiyle dikkatleri üzerine çeken , canlandırdığı Ceren karakteriyle tanınmıştı. Bahar Şahin’in ’daki partneri ile yakalanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ekranlara veda eden dizinin oyuncuları Mehmet Ozan Dolunay ile Bahar Şahin’in haberi çok konuşulmuştu. Cenan Adıgüzel'le yollarını ayrılan Bahar Şahin’in 2 gün sonra Mehmet Ozan Dolunay ile dudak dudağa görüntülendiği iddia edildi. O haberlerin ardından Şahin ilk kez konuştu! İşte Bahar Şahin’in Mehmet Ozan Dolunay’la ilgili açıklaması…

Giriş Tarihi: 2.7.2020 11:40 Son Güncelleme: 2.7.2020 11:46 ABONE OL
Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay ile öpüştü mü? Bahar Şahin ile Mehmet Ozan Dolunay sevgili mi?

Oyuncu önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Oyuncunun kolundaki bandaj ve elindeki eczane poşetindeki ilaçlar dikkatlerden kaçmadı. Şahin, ufak bir kaza geçirdiğini söyledi.

Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay ile öpüştü mü? Bahar Şahin ile Mehmet Ozan Dolunay sevgili mi?

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncu, aynı dizide rol aldığı Ozan Dolunay'la öpüştüğünü gösteren fotoğraflarla ilgili de şunları söyledi:

Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay ile öpüştü mü? Bahar Şahin ile Mehmet Ozan Dolunay sevgili mi?

"Hayır, tabii ki öpüşmedik. Ozan, bana bir hediye vermişti. Ben de teşekkür amaçlı yanağında öptüm.

Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay ile öpüştü mü? Bahar Şahin ile Mehmet Ozan Dolunay sevgili mi?

Bu konunun artık kapanmasını istiyorum. Bu tür şeyler ile gündeme gelmek istemiyorum."

Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay ile öpüştü mü? Bahar Şahin ile Mehmet Ozan Dolunay sevgili mi?
Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay ile öpüştü mü? Bahar Şahin ile Mehmet Ozan Dolunay sevgili mi?
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Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay ile öpüştü mü? Bahar Şahin ile Mehmet Ozan Dolunay sevgili mi?
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