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: canıma kastetti psikolojik tedavi görüyorum! Magazin gündemine bomba gibi düştü...

Kadına yönelik olaylarına bir yenisi daha eklendi. Sermiyan Midyat'tan sonra de sevgilisini darp etti. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi 'a şiddet uyguladı.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 10:43 Son Güncelleme: 2.7.2020 11:30 ABONE OL
Deniz Bulutsuz: Ozan Güven canıma kastetti psikolojik tedavi görüyorum! Magazin gündemine bomba gibi düştü...

Kadına yönelik olaylarına bir yenisi daha eklendi. Sermiyan Midyat'tan sonra de sevgilisini darp etti. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi 'a şiddet uyguladı.

Deniz Bulutsuz: Ozan Güven canıma kastetti psikolojik tedavi görüyorum! Magazin gündemine bomba gibi düştü...

Bu olay sonrası zor günler geçiren ve psikolojik destek aldığını söyleyen Bulutsuz, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Deniz Bulutsuz: Ozan Güven canıma kastetti psikolojik tedavi görüyorum! Magazin gündemine bomba gibi düştü...

'EVDEN ÇIKMAMA İZİN VERMEDİ'
BULUTSUZ, "13 Haziran Cumartesi günü tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım.

Deniz Bulutsuz: Ozan Güven canıma kastetti psikolojik tedavi görüyorum! Magazin gündemine bomba gibi düştü...

gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi.

Deniz Bulutsuz: Ozan Güven canıma kastetti psikolojik tedavi görüyorum! Magazin gündemine bomba gibi düştü...
Deniz Bulutsuz: Ozan Güven canıma kastetti psikolojik tedavi görüyorum! Magazin gündemine bomba gibi düştü...
Deniz Bulutsuz: Ozan Güven canıma kastetti psikolojik tedavi görüyorum! Magazin gündemine bomba gibi düştü...
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Deniz Bulutsuz: Ozan Güven canıma kastetti psikolojik tedavi görüyorum! Magazin gündemine bomba gibi düştü...
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