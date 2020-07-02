Deniz Bulutsuz: Ozan Güven canıma kastetti psikolojik tedavi görüyorum! Magazin gündemine bomba gibi düştü...

Kadına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Sermiyan Midyat'tan sonra Ozan Güven de sevgilisini darp etti. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı.
Bu olay sonrası zor günler geçiren ve psikolojik destek aldığını söyleyen Bulutsuz, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
'EVDEN ÇIKMAMA İZİN VERMEDİ'
BULUTSUZ, "13 Haziran Cumartesi günü Ozan Güven tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım.
Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi.