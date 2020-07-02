Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı! Çocuğunun annesini affetmedi!

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında oyuncu Naz Elmas'la nikah masasına oturan Erol Özmandıracı'ya kızının annesi Merve Nur Başbuğ'dan ağır suçlamalar gelmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Başbuğ, Özmandıracı'nın kızıyla ilgilenmediğini söylemiş ve ardından çocuğuyla kişisel ilişki kurması için mahkemeye başvuru yapmıştı. Özmandıracı ise "Beni çocuğumla tehdit ediyor" diyerek eski sevgilisinden şikayetçi olmuş, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Başbuğ'a karşı 3 aylık koruma kararı aldırmıştı.