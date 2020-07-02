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’ın eşi eski sevgilisi 'a dava açtı! Çocuğunun annesini affetmedi!

Oyuncu ’ın eşi , eski sevgilisi ve kızının annesi ’un tehditlerine boyun eğmedi. Özmandıracı’nın ihbarı sonrası Başbuğ hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

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Giriş Tarihi: 2.7.2020 09:36 Son Güncelleme: 2.7.2020 09:39 ABONE OL
Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı! Çocuğunun annesini affetmedi!

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında oyuncu 'la nikah masasına oturan 'ya kızının annesi 'dan ağır suçlamalar gelmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Başbuğ, Özmandıracı'nın kızıyla ilgilenmediğini söylemiş ve ardından çocuğuyla kişisel ilişki kurması için mahkemeye başvuru yapmıştı. Özmandıracı ise "Beni çocuğumla tehdit ediyor" diyerek eski sevgilisinden şikayetçi olmuş, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Başbuğ'a karşı 3 aylık koruma kararı aldırmıştı.

Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı! Çocuğunun annesini affetmedi!

İddiaya göre koruma kararı sonrası Başbuğ, çocuğunun babası 'ya "Ellerimle gırtlağını keseceğim senin, sana bu hayatı zehir etmezsem ben Merve değilim, tüfekle gebertirim seni, haysiyetsiz şerefsiz" şeklinde mesaj attı.

Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı! Çocuğunun annesini affetmedi!

TEHDİT VE HAKARET SUÇU
Mesaj sonrası yeniden savcılığa başvuran Özmandıracı'nın ihbarı sonrası Başbuğ hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 4 yıla kadar hapsi istenen Başbuğ, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı! Çocuğunun annesini affetmedi!

ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ AFFETMEDİ
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan , suçlamayı kabul etti. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Özmandıracı, çocuğunun annesini affetmedi.

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Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı! Çocuğunun annesini affetmedi!
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