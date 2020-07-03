Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz: "Çok üzgün olmak dışında bir halim yok..."

Cem Yılmaz ile Ozan Güven uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarıyla biliniyor. Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündem olmasının ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Ozan Güven hakkında ne söyleyeceği merak ediliyordu.
Birkaç gündür sessiz kalan Cem Yılmaz sosyal medya paylaşımı ile sessizliğini bozdu. Kadına şiddet ile anılan arkadaşını kayırdığı düşünülen Cem Yılmaz yaptığı paylaşım ile sorulara yanıt verdi. İşte Cem Yılmaz'ın Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz haberlerine yorumu...
"LİNÇ KAZANI KAYNATIYORSUNUZ"
Cem Yılmaz, bugün ilk paylaşımını Twitter'dan yaptı. Konuda tarafsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:
"Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin "tarafı" olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden "Sen de bir şey söyle" isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın.
Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm"