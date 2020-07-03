Haberler Günaydın Haberleri Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz: "Çok üzgün olmak dışında bir halim yok..."

yakın arkadaşı ile ilgili sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz: "Çok üzgün olmak dışında bir halim yok..."

ile uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarıyla biliniyor. Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi 'a uyguladığı haberleriyle gündem olmasının ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Ozan Güven hakkında ne söyleyeceği merak ediliyordu. Birkaç gündür sessiz kalan Cem Yılmaz paylaşımı ile sessizliğini bozdu. Kadına şiddet ile anılan arkadaşını kayırdığı düşünülen Cem Yılmaz yaptığı paylaşım ile sorulara yanıt verdi. İşte Cem Yılmaz'ın Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz haberlerine yorumu...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 12:49 Son Güncelleme: 3.7.2020 13:38 ABONE OL
Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz: Çok üzgün olmak dışında bir halim yok...

ile uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarıyla biliniyor. Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi 'a uyguladığı haberleriyle gündem olmasının ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Ozan Güven hakkında ne söyleyeceği merak ediliyordu.

Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz: Çok üzgün olmak dışında bir halim yok...

Birkaç gündür sessiz kalan paylaşımı ile sessizliğini bozdu. Kadına ile anılan arkadaşını kayırdığı düşünülen Cem Yılmaz yaptığı paylaşım ile sorulara yanıt verdi. İşte Cem Yılmaz'ın ve haberlerine yorumu...

Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz: Çok üzgün olmak dışında bir halim yok...

"LİNÇ KAZANI KAYNATIYORSUNUZ"

, bugün ilk paylaşımını Twitter'dan yaptı. Konuda tarafsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz: Çok üzgün olmak dışında bir halim yok...

"Sevgili arkadaşlar. Kadına meselesinin "tarafı" olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden "Sen de bir şey söyle" isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın.

Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz: Çok üzgün olmak dışında bir halim yok...

üzerinden bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm"

Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz: Çok üzgün olmak dışında bir halim yok...
Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz: Çok üzgün olmak dışında bir halim yok...
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Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz: "Çok üzgün olmak dışında bir halim yok..."
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