Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili sessizliğini bozdu! Cem Yılmaz: "Çok üzgün olmak dışında bir halim yok..."

"Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin "tarafı" olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden "Sen de bir şey söyle" isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın.