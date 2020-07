Sosyal medya teröründen mağdur olan sanatçılar birlik oldu

İNSANLARIN ONURUYLA NAMUSUYLA OYNAYAN ALÇAKLARA BİRİ 'DUR' DEMELİ



BÜLENT ERSOY



'ÖZGÜRLÜK, BİR BAŞKASINA HAKARET ETMEK DEĞİLDİR'

Sosyal ağda yapılan üslup dışı hakaretleri kınıyorum! Özgürlük bir başkasına hakaret etmek, fütursuzca söylemde bulunmak değildir. Özgürlük; diğerini edep, terbiye, ahlak ve vicdan sınırı içinde eleştirmektir. Eleştiri ve hakareti birbirinden ayırt edemeyenler insani özelliklerini kaybetmiş varlıklardır. Yapılacak düzenlemelere katılmamak mümkün değildir.



EDİP AKBAYRAM



'AHLAKA SIĞMAYAN SALDIRILARA KARŞI DÜZENLEME ŞART'

Son yıllarda sosyal medyada klavye silahşörleri türedi. Ahlaksızca saldırıda bulunuyorlar. Benim de başıma geldi. Hele en değerli varlığımız olan kadınlara yönelik yapılan saldırılar ne ahlaka, ne insanlığa sığar. İdeolojik olarak farklı düşünebilirsin ama bu kimsenin namusuna, aile hayatına dil uzatma hakkı vermez. Sosyal medyadaki bu tür ahlaksız saldırıları önlemek için mutlaka düzenleme yapılmalı.



AJDA PEKKAN



'KADINI AŞAĞILAYAN ZİHNİYETİ KINIYORUM'

Kadını değersizleştiren zihniyetleri kınıyorum. Zaman zaman bizlerin de maruz kaldığı, kisişel yaşamlara, tercihlere, görüşlere ailelere, kadınlara, çocuklara yönelik sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri önlemeye yönelik çıkarılacak olan yasayı destekliyorum. Cumhurbaşkanının dünyaya gözünü yeni açmış torununun gözlerinden öpüyorum.



OYA BAŞAR



'ELİNİZİ VE DİLİNİZİ KADINLARDAN ÇEKİN ARTIK'

Kimsenin hakaret etmeye hakkı yok. Kadınlarımızdan dilinizi ve elinizi çekin. Normalde ulaşamadığı insana sosyal medyadan ulaşıp hakaretler yağdıran bir kitle var. Ben de mağdurum, adıma bir sürü sahte hesap açıldı. Söylediğim şeyin arkasında dururum ama söylemediklerim için suçlu olamam. Bu insan hakkına tecavüzdür. Sanatçılar bu konunun en büyük mağduru.



İREM DERİCİ



'KISITLAMA GEREKİYOR'

10-12 yaşlarındaki çocukların çektikleri videoları izlerken kanım donuyor. Bence bu uygulamalara T.C. kimlik numarasıyla giriş yapılmalı. Hem 18 yaş altına kısıtlama gelmiş olur, hem de herkes keyfince hakaret, küfür edemez.



YAVUZ BİNGÖL



'SOSYAL MEDYA BİR YARA, ACİL TEDAVİ EDİLMELİ'

Sosyal medyada en ağır lince uğrayanlardan biriyim. Cumhurbaşkanımızın torununa yapılan kabul edilemez. Ne düşünce özgürlüğü, ne başka bir şey! Bu çirkin hareketler; namussuz, şerefsiz, kötü ruhlu insanların işleridir. Sosyal medyada bir tavır geliştirilmeli. Bu yaranın acil bir düzenlemeyle tedavi edilmesi lazım.



MERVE ÖZBEY



'AYKIRI DURUMLARIN YAPTIRIMI OLMALI'

Sosyal medya kontrol edilemez durumda. Herkes istediği ithamda, hakarette bulunabiliyor, asılsız haberler cirit atıyor. Aykırı durumların yaptırımı olmalı.



MUSTAFA TOPALOĞLU



'MUTLAKA DENETLEME SİSTEMİ OLMALI'

Sosyal medyanın bir denetleme sistemi olmalı, isteyen istediğini yazmamalı... Cumhurbaşkanımızın aldığı bu karara katılıyorum.



DENİZ SEKİ



'ÇOK YERİNDE BİR KARAR'

Bir sürü klavye kahramanının işine gelmeyecek bu karar, oturdukları yerden şeref yoksunu hakaretlerde bulunuyorlar çünkü. Çocukların da sosyal mecrayı kullanması açısından yerinde bir karar.



SEDA SAYAN



'HESAPLAR E-DEVLET'E BAĞLI OLMALI'

Başkan Erdoğan'a sonuna kadar katılıyorum. Şu an gelinen noktanın tam bir çöplük olduğunu düşünüyorum. Teknoloji ve internetin bu denli kötü ve art niyetli şekilde kullanılması insana yakışmıyor. Sosyal medya platformları ve kullanıcıların tüm hesapları E-Devlet'e bağlı olsun.



TOLGAHAN SAYIŞMAN



'BU PLATFORMLARA KİMLİK NUMARASIYLA GİRİLMELİ'

Sosyal medya bataklık! Belirli düzenlemeler getirilmeli. Kişi, reel hayatta olduğu gibi sanal ortamlarda da atacağı adımın sorumluluğunu taşımalı. Platformlara kimlik numaralarıyla girilmeli.



HÜLYA AVŞAR



'SAYGISIZLIĞA İZİN VERİLMEMELİ'

Sosyal medya, seviyeli ve doğru kullanıldığı sürece her emeğin karşılığını maddi manevi daha çabuk alabildiğiniz bir mecra. Benim paylaşımlarım 4 yıldır yorumlara kapalı. Asla hakarete, seviyesizliğe, saygısızlığa izin verilmemeli. Esra Albayrak ve yavrusuna yapılan bu seviyesizlik asla kabul edilemez, her anneye olduğu gibi.



POLAT YAĞCI



'ÖZGÜRLÜK DEĞİL HUKUKSUZLUK'

Ağzına geleni yazacak, sonra özgürlük diyeceksin. Senin özgürlüğün benim alanıma giriyorsa, o hukuksuzluktur! Bir düzenleme getirilmeli.



HÜLYA KOÇYİĞİT



'HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIM YAPAN CEZALANDIRILMALI'

Cumhurbaşkanımızın ailesine yapıldığı gibi iftira kaynaklı, hakaret içeren yazılarla toplumda birçok kişi karşı karşıya kalıyor. Bunları onaylamak mümkün değil. Her klavyesi olanın başka hayatlar için şuursuzca yorumlarda bulunmasını kınıyorum, cezalandırılmalarını doğru buluyorum.



SİBEL CAN



'NEFRET SÖYLEMLERİ YANLARINA KALMAMALI'

Dünyaya gözlerini yeni açmış minik bir bebek üzerinden yapılan nefret söylemlerinin vicdansızlık olduğu çok açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal medyadaki bu hakaretleri önleme girişimlerini son derece doğru buluyorum. Zaman zaman hepimizin maruz kaldığı veya kalabileceği bu durumlar sonrası sorumluların yaptıklarının yanlarına kalmayacağını bilmeleri gerekiyor. Nezaket ve saygı her platformda hepimiz için gereklilik ve zorunluluktur.



ORHAN GENCEBAY



'İTİBARI SARSAN YAYIN YAPANLARA HAPİS GELMELİ'

Sosyal medya platformlarında haysiyet, itibar, saygı, sevgiyi yok sayan yayınlar yapılıyor. Devletimizin buna çare bulmasını bekliyorduk. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben de bu durumdan muzdarip olanlardanım. Birçok davamız açılmıştır. İnsanlara zarar veren bu yazılara ve davranışlara hapis cezası getirilmeli.



ALİŞAN



'YASA BİR AN ÖNCE ÇIKMALI'

İnsanların eleştiriyle, hakareti birbirlerine karıştırdıkları, özgürlükler adı altında, 'Nasıl olsa bulamazlar beni' deyip her şeyi yaptıkları bir yer sosyal medya. Bu yasa bir an önce çıkmalı.



UĞUR IŞILAK



'KENDİ ÇÖPLÜKLERİNDE AT KOŞTURAMASINLAR'

Sosyal medyayı kendi çöplüğü gibi görüp at koşturanlara bir ders verilmeli. Sahte hesaplardan küfür edenlerin her biri tek tek bulunmalı ve cezalandırılmalı.



DEMET AKALIN



'HADSİZLER YARGILANSIN'

Hadsizler için cezalar gelsin. Ana avrat, bacı dinlemiyorlar. Çok yerinde ve doğru bir karar.



YUSUF GÜNEY



GEREKSİZ İNSAN TOPLULUĞUNA DÜZENLEME ŞART'

Herkesin önyargılarıyla kendini tatmin ettiği gereksiz insan topluluğu sosyal medya. Bundan başı en çok ağrıyanlardan biriyim. İnsanlara 'Milliyetçi olun, vatana faydalı işlerde bulunun' diyorum, 'Yandaş' diyorlar. Biz ne ara bu kadar kutuplaştık, ne ara düşman olduk? Çoktan düzenleme getirilmesi gerekiyordu.



ERHAN YAZICIOĞLU



'AHLAK İTTİFAKI YAPMALIYIZ'

İttifakların en güzeli toplumsal bilinç ve ahlak ittifakıdır... Yeni doğmuş bir bebeğin, annenin suçu ne? Sorarım size kötü tohumlar...



BERDAN MARDİNİ



'BU ŞEREFSİZLER BENCE ASILMALI'

Sosyal medya şerefsizlerle dolu. Bana kalsa asılsınlar. Müptezeller bunu moda haline getirdi. Eşim bu yüzden sosyal medya kullanmıyor.

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Ünlüler de sosyal medya terörüne isyan etti