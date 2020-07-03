Son dakika haberler... Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz açıklaması geldi! Ünlü oyuncu Ozan Güven "kadına şiddet iddialarını yanıtsız bıraktı!

Son dakika haberler… Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen kadına şiddet olayında Ozan Güven cephesinden flaş açıklama geldi. Kendisine yapılan bu iddiaları uzun süre yanıtsız bırakan oyuncu bu kez de yaptığı açıklamada "Ben sabrediyorum, siz de sabredin." Şeklinde ifadeler kullanırken özellikle de sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen ünlü oyuncudan gelen bu açıklama sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. İşte Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayından son dakika haberinin detayları…

OZAN GÜVEN'DEN DENİZ BULUTSUZ OLAYINA ÜSTÜ KAPALI AÇIKLAMA!

Hukuki süreci devam eden olayın Ozan Güven cephesinden bugün yeni bir açıklama geldi. Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen ünlü oyuncu konuyla alakalı iddiaları halen yanıtsız bırakırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın "yorumlara kapalı" olması dikkatleri üzerine çekti…