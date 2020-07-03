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Sevgilisi 'u darp eden ’den flaş atak! Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı!

Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu ile aşk yaşayan , sevgilisi tarafından gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. Deniz Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek cezalandırılması istediği ile Ozan Güven hakkında açmıştı.. Ozan Güven'den yeni bir atak geldi. Çok fazla hakaret ve tehdit aldığını iddia eden oyuncu Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı.

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Giriş Tarihi: 3.7.2020 15:47 Son Güncelleme: 3.7.2020 15:55 ABONE OL
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven’den flaş atak! Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı!

Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu ile aşk yaşayan , sevgilisi tarafından gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven’den flaş atak! Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı!

Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek 'in cezalandırılmasını isterken Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talep etmiş, Aile Mahkemesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında 'un talebini kabul etmişti.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven’den flaş atak! Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı!

'in genç kadına yönelik, , tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar veren mahkeme, 2 ay süreyle kararın uygulanmasına hükmedip, kararın ihlal edilmesi durumunda Güven'in tazyik hapsine çarptırılmasına karar vermişti.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven’den flaş atak! Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı!

Tüm bu gelişmeler üzerine 'den bir atak geldi. Güven, çok fazla tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını ileri sürürek savcılığa başvurdu. Güven dosyaya gizlilik kararı verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya gizlilik kararı koydu.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven’den flaş atak! Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı!
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Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven’den flaş atak! Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı!
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