Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven’den flaş atak! Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı!

Tüm bu gelişmeler üzerine Ozan Güven'den bir atak geldi. Güven, çok fazla tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını ileri sürürek savcılığa başvurdu. Güven dosyaya gizlilik kararı verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya gizlilik kararı koydu.