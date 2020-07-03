SON DAKİKA: Nisa'nın sevgilisinden Survivor Sercan hakkında flaş açıklamalar! "Seni rahat bıraksın yoksa tekmeyi basarım"

Bir süredir gündemden düşmeyen Sercan ve Nisa ikilisinin aşk iddiaları henüz yeni kapanmışken bu kez de olaya Survivor Nisa'nın sevgilisi katıldı. Elenmeden önceki son iletişim ödülünde sevgilisi olduğu düşünülen Jakub isimli genç isim vermeden Survivor Sercan'ı hedef alarak açıklamalar yaptı. Öte yandan Jakub'un yaptığı son dakika açıklamalarının ardından ikilinin sosyal medyada fotoğrafları hızlı bir şekilde yayıldı.
Survivor'dan bu hafta elenen isim Nisa oldu. Bilindiği üzere Sercan Yıldırım ile aralarında aşk iddiaları çıkmış ve son noktayı geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı koymuştu. Olayın yeni kapanmasının ardından Nisa elenmeden önceki son iletişim ödülündeki konuşmalar sosyal medyaya damgasını vurdu. Nisa'nın erkek arkadaşı Jakub'tan Survivor Sercan hakkında son dakika açıklamaları geldi.
Survivor'ın son bölümünde elenen yarışmacı Nisa oldu ama iletişim ödülünde yaşananlar programa damga vurdu.
'ERKEK ARKADAŞIM VAR, EVLENMEK İSTİYORUM'
Acun Ilıcalı'nın geçen yayında açıkladığı ses kayıtlarında Nisa, ''Bir erkek arkadaşım var, onunla evlenmek istiyorum'' sözlerini kullanıyordu.
Nisa, iletişim ödülünde erkek arkadaşı olduğu düşünülen Jakub ile konuşurken ikili arasındaki diyalog dikkat çekti.
'SENİ BIRAKSIN, TEKMEYİ BASARIM'
Jakub, Nisa'ya ''Kendine iyi bak. Herkese selam söyle ve oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım.'' sözlerini kullandı.
'ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ DİYE BAĞIR'
Konuşmanın devamında Nisa, Jakub'a ''Şampiyon Beşiktaş demelisin, şampiyon Beşiktaş diye bağır'' derken Jakub'un ''Şampiyon Beşiktaş'' demesinin üzerine Barış, ''Kardeşimsin!'' diye seslendi.
SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI
Nisa'nın erkek arkadaşının Jakub olduğu düşünülürken sosyal medyada da ikilinin fotoğrafları hemen paylaşılmaya başlandı...
İkilinin önceki yıllarda başka yarışmalara katıldığı da görüldü. Nisa'nın Jakub'u fotoğraflarda etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı.
SERCAN'DAN NİSA SÖZLERİ...
Sercan Yıldırım ise Nisa olayının kapandığını belirtirken şöyle konuştu;
Çıktım ve 3 dokunulmazlığı da alnımın teriyle kazandım. O yüzden de çok mutlu ve sevinçliyim. Kazandım ve 3 isim söyledim. 3'ünü de ben söyledim. Bir kere kaybetsem zaten benim adım çıkacaktı. O yüzden güçlü kalmaya çalıştım, başardığım için de çok mutluyum.
'NİSA OLAYI ÇÖZÜLDÜ, CAN SIKIYORDU'
Nisa olayı da çözülmüş oldu. En azından kapanmış oldu diyebilirim. Artık bu muhabbetlerden çok bunalmıştım. Can sıkıyordu. O yüzden kapandığı için ayrıca mutluyum.
KAYNAK: HÜRRİYET