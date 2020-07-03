SON DAKİKA: Nisa'nın sevgilisinden Survivor Sercan hakkında flaş açıklamalar! "Seni rahat bıraksın yoksa tekmeyi basarım"

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: Nisa'nın sevgilisinden hakkında flaş açıklamalar! "Seni rahat bıraksın yoksa tekmeyi basarım"

Survivor yarışmasından haberler...Yarışmadan en son elenen ve en çok konuşulan isimler arasında yer alan 'nın bu kez de sevgilisinden 'a büyük tepki geldi. Survivor Nisa'nın elendiği son bölümde iletişim ödülünde sevgilisi olduğu düşünülen Jakub ile konuşurken ikilinin arasındaki diyalog izleyenlerin gözünden kaçmadı. Nisa'nın erkek arkadaşı Jakub'un, "Oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım." sözlerinin ardından hedef aldığı kişinin olduğu düşünülürken ikilinin sosyal medyada fotoğrafları da paylaşılmaya başlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 08:23 Son Güncelleme: 3.7.2020 08:23 ABONE OL
Nisa'nın sevgilisinden Survivor Sercan hakkında son dakika açıklaması geldi: Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım

Bir süredir gündemden düşmeyen Sercan ve Nisa ikilisinin aşk iddiaları henüz yeni kapanmışken bu kez de olaya 'nın sevgilisi katıldı. Elenmeden önceki son iletişim ödülünde sevgilisi olduğu düşünülen Jakub isimli genç isim vermeden 'ı hedef alarak açıklamalar yaptı. Öte yandan Jakub'un yaptığı açıklamalarının ardından ikilinin sosyal medyada fotoğrafları hızlı bir şekilde yayıldı.

SURVİVOR NİSA'NIN SEVGİLİSİNDEN SERCAN'A BÜYÜK ŞOK!

Survivor'dan bu hafta elenen isim Nisa oldu. Bilindiği üzere ile aralarında aşk iddiaları çıkmış ve son noktayı geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı koymuştu. Olayın yeni kapanmasının ardından Nisa elenmeden önceki son iletişim ödülündeki konuşmalar sosyal medyaya damgasını vurdu. Nisa'nın erkek arkadaşı Jakub'tan Survivor Sercan hakkında son dakika açıklamaları geldi.

Nisa'nın sevgilisinden Survivor Sercan hakkında son dakika açıklaması geldi: Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım

Survivor'ın son bölümünde elenen yarışmacı Nisa oldu ama iletişim ödülünde yaşananlar programa damga vurdu.

'ERKEK ARKADAŞIM VAR, EVLENMEK İSTİYORUM'

Acun Ilıcalı'nın geçen yayında açıkladığı ses kayıtlarında Nisa, ''Bir erkek arkadaşım var, onunla evlenmek istiyorum'' sözlerini kullanıyordu.

Nisa, iletişim ödülünde erkek arkadaşı olduğu düşünülen Jakub ile konuşurken ikili arasındaki diyalog dikkat çekti.

'SENİ BIRAKSIN, TEKMEYİ BASARIM'

Jakub, Nisa'ya ''Kendine iyi bak. Herkese selam söyle ve oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım.'' sözlerini kullandı.

'ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ DİYE BAĞIR'

Konuşmanın devamında Nisa, Jakub'a ''Şampiyon Beşiktaş demelisin, şampiyon Beşiktaş diye bağır'' derken Jakub'un ''Şampiyon Beşiktaş'' demesinin üzerine Barış, ''Kardeşimsin!'' diye seslendi.

SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI

Nisa'nın erkek arkadaşının Jakub olduğu düşünülürken sosyal medyada da ikilinin fotoğrafları hemen paylaşılmaya başlandı...

İkilinin önceki yıllarda başka yarışmalara katıldığı da görüldü. Nisa'nın Jakub'u fotoğraflarda etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

SERCAN'DAN NİSA SÖZLERİ...

Sercan Yıldırım ise Nisa olayının kapandığını belirtirken şöyle konuştu;

Çıktım ve 3 dokunulmazlığı da alnımın teriyle kazandım. O yüzden de çok mutlu ve sevinçliyim. Kazandım ve 3 isim söyledim. 3'ünü de ben söyledim. Bir kere kaybetsem zaten benim adım çıkacaktı. O yüzden güçlü kalmaya çalıştım, başardığım için de çok mutluyum.

'NİSA OLAYI ÇÖZÜLDÜ, CAN SIKIYORDU'

Nisa olayı da çözülmüş oldu. En azından kapanmış oldu diyebilirim. Artık bu muhabbetlerden çok bunalmıştım. Can sıkıyordu. O yüzden kapandığı için ayrıca mutluyum.

KAYNAK: HÜRRİYET

Nisa'nın sevgilisinden Survivor Sercan hakkında son dakika açıklaması geldi: Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım
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SON DAKİKA: Nisa'nın sevgilisinden Survivor Sercan hakkında flaş açıklamalar! "Seni rahat bıraksın yoksa tekmeyi basarım"
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