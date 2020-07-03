SON DAKİKA: Nisa'nın sevgilisinden Survivor Sercan hakkında flaş açıklamalar! "Seni rahat bıraksın yoksa tekmeyi basarım"

Bir süredir gündemden düşmeyen Sercan ve Nisa ikilisinin aşk iddiaları henüz yeni kapanmışken bu kez de olaya Survivor Nisa'nın sevgilisi katıldı. Elenmeden önceki son iletişim ödülünde sevgilisi olduğu düşünülen Jakub isimli genç isim vermeden Survivor Sercan'ı hedef alarak açıklamalar yaptı. Öte yandan Jakub'un yaptığı son dakika açıklamalarının ardından ikilinin sosyal medyada fotoğrafları hızlı bir şekilde yayıldı.

SURVİVOR NİSA'NIN SEVGİLİSİNDEN SERCAN'A BÜYÜK ŞOK!

Survivor'dan bu hafta elenen isim Nisa oldu. Bilindiği üzere Sercan Yıldırım ile aralarında aşk iddiaları çıkmış ve son noktayı geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı koymuştu. Olayın yeni kapanmasının ardından Nisa elenmeden önceki son iletişim ödülündeki konuşmalar sosyal medyaya damgasını vurdu. Nisa'nın erkek arkadaşı Jakub'tan Survivor Sercan hakkında son dakika açıklamaları geldi.