Haberler Günaydın Haberleri Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'

Dayakçı ’e destek olan ve ’na yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'

Oyuncu 'in, sevgilisi 'a uyguladığı şiddete tepkiler çığ gibi büyüyor. Deniz Bulutsuz'a destek mesajları gelirken, ve , 'Ozan Güven Yalnız Değildir' diyerek dayakçı arkadaşlarına destek oldu. Sosyal medya kullanıcıları, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u eden Ozan Güven'e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu'na gösterdi: 'Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı... İkiyüzlüler, ahlaksızlar'

Giriş Tarihi: 4.7.2020 10:32 Son Güncelleme: 4.7.2020 10:50 ABONE OL
Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'

Oyuncu 'in, sevgilisi 'a uyguladığı şiddete tepkiler çığ gibi büyüyor. Bulutsuz, geçtiğimiz günlerde Güven tarafından edildiğini belirterek ünlü oyuncudan şikayetçi olmuştu.

Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'

raporu alan ve savcıya ifade veren Bulutsuz, ifadesinde "Yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. Kafamı duvara vurdu, çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm" dedi.

Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'

Bu açıklama sonrası Bulutsuz'a destek mesajları gelirken, ve , ' Yalnız Değildir' diyerek dayakçı arkadaşlarına destek oldu.

Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'

Bu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları Özoğuz ve Özdemiroğlu'na gösterdi, 'alçak, ahlaksız, ikiyüzlüler' başlığında mesajlar atıldı.

Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'

GÖRME KAYBI VAR

Gördüğü şiddet sonrası kasten öldürmeye teşebbüs, hürriyetten yoksun bırakma, hakaret suçlarından 'den şikayetçi olan 'un adli tıp raporu ortaya çıktı. Raporda, Bulutsuz'un vücudunda onlarca çürük ve morluğa rastlandığı, Bulutsuz'un yapılan muayenesinde abajurla yaralanması sonucu çene ucunda yara, kafasının duvara çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma olduğu belirtildi.

Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'

Ayrıca, Bulutsuz'un kollarında morarma ve cam kesiği bulunduğu ve gözünde hafif puslu görünüm olduğunun tespit edildiği ifade edildi. (Rapor, sözcü.com. tr'den alınmıştır.)

Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'

ROL ARKADAŞLARINDAN SERT TEPKİ

'in rol aldığı dizideki kadın partnerleri Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu, Bulutsuz'a uyguladığı şiddet sonrası arkadaşlarına sert çıktı.

Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'

Kerem Bürsin, Hande Doğandemir, Kemal Başar gibi isimler de Bulutsuz'a destek mesajları atarak kadına şiddeti kınadı.

Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'
Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'
Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'
Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'
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Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'
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