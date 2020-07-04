Dayakçı Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki yağıyor! ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı...'

Darp raporu alan ve savcıya ifade veren Bulutsuz, ifadesinde "Yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. Kafamı duvara vurdu, çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm" dedi.