Son Dakika Haberi: Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darp ettiği geceyle ilgili tanık ifadesi ortaya çıktı! Erdem Lütfü Oraylı: Üstündeki kanlı tişörtü çıkarttı...

OZAN GÜVEN: BEN SABREDİYORUM



Ozan Güven, şiddet suçlamasıyla ilgili ilk kez Instagram'dan açıklama yaptı:



"Birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebep veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır.



Şiddet hiçbir vicdanla aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim. Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin."