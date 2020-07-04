Son dakika: Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, o ismi Survivor eleme adayı belirledi!

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Son dakika: dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, o ismi Survivor eleme adayı belirledi!

Dün akşam 'da yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen tüm dokunulmazlıkların sahibi olan yine geceye damga vurdu. Final oyununda ile karşı karşıya gelen ünlü futbolcu sakatlanmasına rağmen kalkıp oyuna devam etti. Ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Cemal Can ise gözyaşlarını tutamadı. Survivor dokunulmazlık oyunu tüm izleyenleri ekrana kilitlerken ada konseyinde eleme adayı Sercan Yıldırım'ın seçimi ile Berkan oldu. Survivor Sercan Yıldırım parkurdaki mücadelesi sonrası geceye damga vuran isim oldu…

Giriş Tarihi: 5.7.2020 08:05 Son Güncelleme: 5.7.2020 08:05 ABONE OL
Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, herkesi şaşkına çeviren ismi Survivor eleme adayı belirledi!

dokunulmazlık oyununda yine tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz hafta üç mücadeleyi de peş peşe kazanarak üç eleme adayını da belirleyen ünlü futbolcu dün akşamki oyunda sakatlanmasına rağmen parkura devam etti ve dokunulmazlık oyununu kazandı. yenilgi ardından gözyaşlarını tutamazken başta Yasin olmak üzere arkadaşları onu sakinleştirmeye çalıştı. Survivor ada konseyine Sercan Yıldırım sözleri ile şaşkına çevirdi. Berkan ise eleme adayı oldu.

SURVİVOR ADA KONSEYİNDE SERCAN YILDIRIM'DAN ŞOK KARAR!

Sercan Yıldırım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Ada konseyinde binlerce izleyici eleme adayı olarak belirlenecek ismi merakla beklerken ünlü futbolcunun kararı izleyen herkesi şaşkına çevirdi. Eleme potasına Berkan'ı çıkartması konseye adeta damga vurdu…

Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, herkesi şaşkına çeviren ismi Survivor eleme adayı belirledi!

SERCAN YILDIRIM SAKATLIĞINA RAĞMEN OYUNA DEVAM ETTİ!

Geçtiğimiz akşam 'da haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi vardı. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken final oyununda ile karşı karşıya gelen ünlü futbolcu sakatlandı. Ancak sakatlığına rağmen oyuna devam etti…

Yaşanan bu olay tüm izleyenleri şaşkına çevirirken akıllara adada Elif ve Yasin'e "benim kazanmam lazım yoksa ben adayım" şeklinde kullandığı ifadeler geldi.

Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, herkesi şaşkına çeviren ismi Survivor eleme adayı belirledi!

BERKAN HAFTANIN İLK ELEME ADAYI OLDU!

Sakatlığına rağmen dokunulmazlık finalinde mücadele eden oyuncu dokunulmazlığın sahibi oldu. Eleme adayının belirlendiği ada konseyinde 'ın aday gösterdiği isim ise izleyicileri şaşkına çevirdi.

Bir dönem aynı takımda mücadele eden ve aralarının iyi olduğu Berkan'ı aday gösteren Sercan Yıldırım, sakat olmasına rağmen dokunulmazlık mücadelesine devam etmesiyle ilgili ise şu sözleri kullandı;

Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, herkesi şaşkına çeviren ismi Survivor eleme adayı belirledi!

"Galatasaray'ın UEFA Kupası finalinde Bülent Korkmaz'ın omzundan sakatlanıp oyuna devam etmesi geldi aklıma. Gücü oradan aldım ve kalkıp devam ettim." dedi.

ADA KONSEYİ BUZ KESTİ!

Dokunulmazlık oyununu kazanıp konseyde isim yazma hakkı elde eden 'ın kararı ise soğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu.

Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, herkesi şaşkına çeviren ismi Survivor eleme adayı belirledi!
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Son dakika: Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, o ismi Survivor eleme adayı belirledi!
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