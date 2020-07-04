Son dakika: Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, o ismi Survivor eleme adayı belirledi!

Survivor dokunulmazlık oyununda Sercan Yıldırım yine tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz hafta üç mücadeleyi de peş peşe kazanarak üç eleme adayını da belirleyen ünlü futbolcu dün akşamki oyunda sakatlanmasına rağmen parkura devam etti ve dokunulmazlık oyununu kazandı. Cemal Can yenilgi ardından gözyaşlarını tutamazken başta Yasin olmak üzere arkadaşları onu sakinleştirmeye çalıştı. Survivor ada konseyine Sercan Yıldırım sözleri ile şaşkına çevirdi. Berkan ise eleme adayı oldu.

SURVİVOR ADA KONSEYİNDE SERCAN YILDIRIM'DAN ŞOK KARAR!

Sercan Yıldırım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Ada konseyinde binlerce izleyici eleme adayı olarak belirlenecek ismi merakla beklerken ünlü futbolcunun kararı izleyen herkesi şaşkına çevirdi. Eleme potasına Berkan'ı çıkartması konseye adeta damga vurdu…