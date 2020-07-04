Son dakika: Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, o ismi Survivor eleme adayı belirledi!

Survivor dokunulmazlık oyununda Sercan Yıldırım yine tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz hafta üç mücadeleyi de peş peşe kazanarak üç eleme adayını da belirleyen ünlü futbolcu dün akşamki oyunda sakatlanmasına rağmen parkura devam etti ve dokunulmazlık oyununu kazandı. Cemal Can yenilgi ardından gözyaşlarını tutamazken başta Yasin olmak üzere arkadaşları onu sakinleştirmeye çalıştı. Survivor ada konseyine Sercan Yıldırım sözleri ile şaşkına çevirdi. Berkan ise eleme adayı oldu.
Sercan Yıldırım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Ada konseyinde binlerce izleyici eleme adayı olarak belirlenecek ismi merakla beklerken ünlü futbolcunun kararı izleyen herkesi şaşkına çevirdi. Eleme potasına Berkan'ı çıkartması konseye adeta damga vurdu…
Geçtiğimiz akşam Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi vardı. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken final oyununda Cemal Can ile karşı karşıya gelen ünlü futbolcu Sercan Yıldırım sakatlandı. Ancak sakatlığına rağmen oyuna devam etti…
Yaşanan bu olay tüm izleyenleri şaşkına çevirirken akıllara adada Elif ve Yasin'e "benim kazanmam lazım yoksa ben adayım" şeklinde kullandığı ifadeler geldi.
Sakatlığına rağmen dokunulmazlık finalinde mücadele eden oyuncu dokunulmazlığın sahibi oldu. Eleme adayının belirlendiği ada konseyinde Sercan Yıldırım'ın aday gösterdiği isim ise izleyicileri şaşkına çevirdi.
Bir dönem aynı takımda mücadele eden ve aralarının iyi olduğu Berkan'ı aday gösteren Sercan Yıldırım, sakat olmasına rağmen dokunulmazlık mücadelesine devam etmesiyle ilgili ise şu sözleri kullandı;
"Galatasaray'ın UEFA Kupası finalinde Bülent Korkmaz'ın omzundan sakatlanıp oyuna devam etmesi geldi aklıma. Gücü oradan aldım ve kalkıp devam ettim." dedi.
Dokunulmazlık oyununu kazanıp konseyde isim yazma hakkı elde eden Sercan Yıldırım'ın kararı ise soğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu.